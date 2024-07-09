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Индия стала лидером по росту импорта удобрений из РФ на фоне санкций

Индия стала лидером по росту импорта удобрений из РФ на фоне санкций - 09.07.2024, ПРАЙМ

Индия стала лидером по росту импорта удобрений из РФ на фоне санкций

Индия стала лидером по росту импорта российских удобрений после введения западных санкций, сообщает "Фосагро" в пресс-релизе. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T18:34+0300

2024-07-09T18:34+0300

2024-07-09T18:34+0300

экономика

россия

индия

удобрения

импорт

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индия стала лидером по росту импорта российских удобрений после введения западных санкций, сообщает "Фосагро" в пресс-релизе. "После введения западных санкций Индия, как дружественная страна, стала лидером по росту поставок российских удобрений. Экспорт российских удобрений в эту страну вырос почти в 3 раза, до 4,3 миллиона тонн, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений", — говорится в сообщении. Почти треть общего объема экспорта удобрений "Фосагро" пришлось на Индию. Поставки российских удобрений в эту страну в 2023 году выросли еще в 1,5 раза, а доля России в общем объеме индийского импорта достигла 25%. Экологичные удобрения "Фосагро" позволяют местным аграриям поставлять безопасную продукцию с улучшенными характеристиками на внутренний и внешний рынок. "Фосагро" планирует развивать торговлю с Индией. Компания собирается экспортировать в эту страну технические фосфаты для промышленности и строительные материалы. Использование фосфогипса поможет снизить затраты при дорожном строительстве.Более того, индийская сторона согласилась поддержать и внести важный вклад в развитие цифровой образовательной платформы Pro Agro Lectorium, которую "Фосагро" запустила в прошлом году для зарубежных аграриев. "Фосагро" – вертикально интегрированная компания, один из крупных мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов.

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россия, индия, удобрения, импорт