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В Китае назвали условие для вступления Украины в НАТО. Но оно невыполнимо
В Китае назвали условие для вступления Украины в НАТО. Но оно невыполнимо - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Китае назвали условие для вступления Украины в НАТО. Но оно невыполнимо
Киев должен решить проблему коррупции для вступления в НАТО, однако это условие невозможно выполнить, говорится в материале китайского издания infoBRICS. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:59+0300
2024-07-09T09:59+0300
2024-07-09T10:54+0300
политика
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китай
коррупция на украине
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ПЕКИН, 9 июл - ПРАЙМ. Киев должен решить проблему коррупции для вступления в НАТО, однако это условие невозможно выполнить, говорится в материале китайского издания infoBRICS.Согласно изданию, все чаще появляются сообщения о случаях коррупции, связанных с украинскими политиками и государственными организациями. Несмотря на некоторые усилия, предпринятые после Майдана, проблема коррупции остается серьезной.Ко всему прочему, в период военных действий коррупцией заниматься существенно проще, чем в мирное время, что играет на руку украинским чиновникам."Во время нынешнего конфликта эффективная борьба с коррупцией невозможна. Можно даже предположить, что эта проблема будет и дальше нарастать", — сказано в статье.Большинство обвинительных заключений не приводят к обвинительным приговорам, что усугубляет ситуацию. Украина сталкивается с серьезными последствиями из-за коррупции, в том числе ущербом для международной репутации страны. Коррупция также затрудняет стремление Украины к членству в Европейском союзе и НАТО, так как требуется соответствие минимальным стандартам, среди которых снижение уровня указанной проблемы.Коррумпированная система приводит к тому, что деньги и оружие исчезают или попадают на черный рынок вместо того, чтобы быть использованными по назначению. Проблема коррупции на Украине имеет как политические, так и культурные причины, и требует серьезных мер, чтобы решить ее, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, нато, китай, коррупция на украине
Политика, УКРАИНА, НАТО, КИТАЙ, коррупция на Украине
В Китае назвали условие для вступления Украины в НАТО. Но оно невыполнимо
InfoBRICS: Киев не сможет побороть коррупцию для вступления в НАТО
ПЕКИН, 9 июл - ПРАЙМ.
Киев должен решить проблему коррупции для вступления в НАТО, однако это условие невозможно выполнить, говорится
в материале китайского издания infoBRICS.
Согласно изданию, все чаще появляются сообщения о случаях коррупции, связанных с украинскими политиками и государственными организациями. Несмотря на некоторые усилия, предпринятые после Майдана, проблема коррупции остается серьезной.
Ко всему прочему, в период военных действий коррупцией заниматься существенно проще, чем в мирное время, что играет на руку украинским чиновникам.
"Во время нынешнего конфликта эффективная борьба с коррупцией невозможна. Можно даже предположить, что эта проблема будет и дальше нарастать", — сказано в статье.
Большинство обвинительных заключений не приводят к обвинительным приговорам, что усугубляет ситуацию. Украина сталкивается с серьезными последствиями из-за коррупции, в том числе ущербом для международной репутации страны. Коррупция также затрудняет стремление Украины к членству в Европейском союзе и НАТО, так как требуется соответствие минимальным стандартам, среди которых снижение уровня указанной проблемы.
Коррумпированная система приводит к тому, что деньги и оружие исчезают или попадают на черный рынок вместо того, чтобы быть использованными по назначению. Проблема коррупции на Украине имеет как политические, так и культурные причины, и требует серьезных мер, чтобы решить ее, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Необратимо". СМИ выяснили планы НАТО на Украину