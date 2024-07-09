https://1prime.ru/20240709/ukraina-849937655.html
СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс
СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс - 09.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс
На саммите НАТО в Вашингтоне все еще обсуждают, как описать путь Украины в альянсе, передает издание Defense News. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:29+0300
2024-07-09T11:29+0300
2024-07-09T11:29+0300
политика
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. На саммите НАТО в Вашингтоне все еще обсуждают, как описать путь Украины в альянсе, передает издание Defense News."Делегации все еще спорят о том, как это сформулировать - "мост", "необратимый" путь или какая-то комбинация этих двух понятий", — пишет издание со ссылкой на анонимного чиновника.Отмечается, что после саммита роль НАТО в оказании помощи Украине усилится. Собеседник издания отметил, что страны альянса "переходят черту" и предоставляют НАТО большую роль в поддержке Украины. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что новый пакет помощи и содействие украинской армии стандартам альянса станут для Киева "мостом" к членству в НАТО.Однако агентство AFP сообщало, что шансы Украины получить приглашение на саммите в Вашингтоне практически равны нулю, как и признают в Киеве.
https://1prime.ru/20240709/nato-849930340.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато
СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс
Defense News: в НАТО до сих пор не выбрали формулировку о пути Украины в альянс
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. На саммите НАТО в Вашингтоне все еще обсуждают, как описать путь Украины в альянсе, передает издание Defense News.
"Делегации все еще спорят о том, как это сформулировать - "мост", "необратимый" путь или какая-то комбинация этих двух понятий", — пишет издание со ссылкой на анонимного чиновника.
Отмечается, что после саммита роль НАТО в оказании помощи Украине усилится. Собеседник издания отметил, что страны альянса "переходят черту" и предоставляют НАТО большую роль в поддержке Украины. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что новый пакет помощи и содействие украинской армии стандартам альянса станут для Киева "мостом" к членству в НАТО.
Однако агентство AFP сообщало, что шансы Украины получить приглашение на саммите в Вашингтоне практически равны нулю, как и признают в Киеве.
"Необратимо". СМИ выяснили планы НАТО на Украину