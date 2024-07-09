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СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс - 09.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс
СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс - 09.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс
На саммите НАТО в Вашингтоне все еще обсуждают, как описать путь Украины в альянсе, передает издание Defense News. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:29+0300
2024-07-09T11:29+0300
политика
украина
нато
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. На саммите НАТО в Вашингтоне все еще обсуждают, как описать путь Украины в альянсе, передает издание Defense News."Делегации все еще спорят о том, как это сформулировать - "мост", "необратимый" путь или какая-то комбинация этих двух понятий", — пишет издание со ссылкой на анонимного чиновника.Отмечается, что после саммита роль НАТО в оказании помощи Украине усилится. Собеседник издания отметил, что страны альянса "переходят черту" и предоставляют НАТО большую роль в поддержке Украины. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что новый пакет помощи и содействие украинской армии стандартам альянса станут для Киева "мостом" к членству в НАТО.Однако агентство AFP сообщало, что шансы Украины получить приглашение на саммите в Вашингтоне практически равны нулю, как и признают в Киеве.
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украина, нато
Политика, УКРАИНА, НАТО
11:29 09.07.2024
 
СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс

Defense News: в НАТО до сих пор не выбрали формулировку о пути Украины в альянс

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. На саммите НАТО в Вашингтоне все еще обсуждают, как описать путь Украины в альянсе, передает издание Defense News.
"Делегации все еще спорят о том, как это сформулировать - "мост", "необратимый" путь или какая-то комбинация этих двух понятий", — пишет издание со ссылкой на анонимного чиновника.
Отмечается, что после саммита роль НАТО в оказании помощи Украине усилится. Собеседник издания отметил, что страны альянса "переходят черту" и предоставляют НАТО большую роль в поддержке Украины. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что новый пакет помощи и содействие украинской армии стандартам альянса станут для Киева "мостом" к членству в НАТО.
Однако агентство AFP сообщало, что шансы Украины получить приглашение на саммите в Вашингтоне практически равны нулю, как и признают в Киеве.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
"Необратимо". СМИ выяснили планы НАТО на Украину
07:34
 
ПолитикаУКРАИНАНАТО
 
 
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