https://1prime.ru/20240709/ukraina-849937655.html

СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс

СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс - 09.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: в НАТО не могут выбрать формулировку о пути Украины в альянс

На саммите НАТО в Вашингтоне все еще обсуждают, как описать путь Украины в альянсе, передает издание Defense News. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:29+0300

2024-07-09T11:29+0300

2024-07-09T11:29+0300

политика

украина

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. На саммите НАТО в Вашингтоне все еще обсуждают, как описать путь Украины в альянсе, передает издание Defense News."Делегации все еще спорят о том, как это сформулировать - "мост", "необратимый" путь или какая-то комбинация этих двух понятий", — пишет издание со ссылкой на анонимного чиновника.Отмечается, что после саммита роль НАТО в оказании помощи Украине усилится. Собеседник издания отметил, что страны альянса "переходят черту" и предоставляют НАТО большую роль в поддержке Украины. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что новый пакет помощи и содействие украинской армии стандартам альянса станут для Киева "мостом" к членству в НАТО.Однако агентство AFP сообщало, что шансы Украины получить приглашение на саммите в Вашингтоне практически равны нулю, как и признают в Киеве.

https://1prime.ru/20240709/nato-849930340.html

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