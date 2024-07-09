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Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине
Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине - 09.07.2024, ПРАЙМ
Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине
Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:14+0300
2024-07-09T14:14+0300
2024-07-09T14:14+0300
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Он заявил, что решение украинского конфликта не может быть найдено в ходе боевых действий, подчеркнув, что ради будущего поколений "мир обязателен".Премьер Моди отметил, что Индия готова всячески содействовать установлению мира на Украине.Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции.
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украина, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине
Моди: Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Он заявил, что решение украинского конфликта не может быть найдено в ходе боевых действий, подчеркнув, что ради будущего поколений "мир обязателен".
Премьер Моди отметил, что Индия готова всячески содействовать установлению мира на Украине.
Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции.
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