Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240709/ukraina-849948155.html
Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине
Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине - 09.07.2024, ПРАЙМ
Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине
Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:14+0300
2024-07-09T14:14+0300
политика
украина
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849939060_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_f1c0a2b89ba96878f3c95eee169226ae.jpg
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Он заявил, что решение украинского конфликта не может быть найдено в ходе боевых действий, подчеркнув, что ради будущего поколений "мир обязателен".Премьер Моди отметил, что Индия готова всячески содействовать установлению мира на Украине.Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции.
https://1prime.ru/20240709/indiya-849947485.html
украина
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849939060_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_55139754ee271a761d73e83cb507dc7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
14:14 09.07.2024
 
Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине

Моди: Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Он заявил, что решение украинского конфликта не может быть найдено в ходе боевых действий, подчеркнув, что ради будущего поколений "мир обязателен".
Премьер Моди отметил, что Индия готова всячески содействовать установлению мира на Украине.
Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции.
Символ атома - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Моди выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в атомной сфере
14:03
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯИНДИЯВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала