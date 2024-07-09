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Юань во вторник снизился против доллара США
Юань во вторник снизился против доллара США - 09.07.2024, ПРАЙМ
Юань во вторник снизился против доллара США
Китайский юань во вторник снизился против доллара США, испытывая давление со стороны более низкого срединного курса. Трейдеры ждут выступления председателя ФРС... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:50+0300
2024-07-09T11:50+0300
2024-07-09T11:50+0300
китайский юань
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Китайский юань во вторник снизился против доллара США, испытывая давление со стороны более низкого срединного курса. Трейдеры ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить намеки на перспективы денежно-кредитной политики.Хотя индекс доллара держится в районе многонедельного минимума, Народный банк Китая установил более низкий срединный курс национальной валюты после повышения его в течение последних трех сессий.Трейдеры будут внимательно следить за комментариями Пауэлла, который во вторник и в среду будет выступать в конгрессе."Если Пауэлл намекнет на то, что ФРС теперь ближе к снижению ключевой ставки в сентябре, это может уронить индекс доллара ниже ключевого уровня поддержки 104,75", - отметили в DBS.Индекс доллара находится на отметке 105.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1310 за доллар США, что выше оценки Reuters.В этом году юань ослаб по отношению к доллару на 2,3%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Пара доллар/оффшорный юань в Азии торговалась по 7,292, с понижением примерно на 0,08%.
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Китайский юань во вторник снизился против доллара США, испытывая давление со стороны более низкого срединного курса. Трейдеры ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить намеки на перспективы денежно-кредитной политики.
Хотя индекс доллара держится в районе многонедельного минимума, Народный банк Китая установил более низкий срединный курс национальной валюты после повышения его в течение последних трех сессий.
Трейдеры будут внимательно следить за комментариями Пауэлла, который во вторник и в среду будет выступать в конгрессе.
"Если Пауэлл намекнет на то, что ФРС теперь ближе к снижению ключевой ставки в сентябре, это может уронить индекс доллара ниже ключевого уровня поддержки 104,75", - отметили в DBS.
Индекс доллара находится на отметке 105.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1310 за доллар США, что выше оценки Reuters.
В этом году юань ослаб по отношению к доллару на 2,3%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.
Пара доллар/оффшорный юань в Азии торговалась по 7,292, с понижением примерно на 0,08%.