Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань во вторник снизился против доллара США - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20240709/valyuta-849940563.html
Юань во вторник снизился против доллара США
Юань во вторник снизился против доллара США - 09.07.2024, ПРАЙМ
Юань во вторник снизился против доллара США
Китайский юань во вторник снизился против доллара США, испытывая давление со стороны более низкого срединного курса. Трейдеры ждут выступления председателя ФРС... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:50+0300
2024-07-09T11:50+0300
китайский юань
рынки
валютный рынок
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/76/773377622_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8330715e2cce400d534487f800410568.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Китайский юань во вторник снизился против доллара США, испытывая давление со стороны более низкого срединного курса. Трейдеры ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить намеки на перспективы денежно-кредитной политики.Хотя индекс доллара держится в районе многонедельного минимума, Народный банк Китая установил более низкий срединный курс национальной валюты после повышения его в течение последних трех сессий.Трейдеры будут внимательно следить за комментариями Пауэлла, который во вторник и в среду будет выступать в конгрессе."Если Пауэлл намекнет на то, что ФРС теперь ближе к снижению ключевой ставки в сентябре, это может уронить индекс доллара ниже ключевого уровня поддержки 104,75", - отметили в DBS.Индекс доллара находится на отметке 105.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1310 за доллар США, что выше оценки Reuters.В этом году юань ослаб по отношению к доллару на 2,3%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Пара доллар/оффшорный юань в Азии торговалась по 7,292, с понижением примерно на 0,08%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/76/773377622_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_53aafdf431e78019254ae4d0c69f84e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
11:50 09.07.2024
 

Юань во вторник снизился против доллара США

© fotolia.com / arctic_observer" Доллар и юань
 Доллар и юань - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© fotolia.com / arctic_observer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Китайский юань во вторник снизился против доллара США, испытывая давление со стороны более низкого срединного курса. Трейдеры ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить намеки на перспективы денежно-кредитной политики.
Хотя индекс доллара держится в районе многонедельного минимума, Народный банк Китая установил более низкий срединный курс национальной валюты после повышения его в течение последних трех сессий.
Трейдеры будут внимательно следить за комментариями Пауэлла, который во вторник и в среду будет выступать в конгрессе.
"Если Пауэлл намекнет на то, что ФРС теперь ближе к снижению ключевой ставки в сентябре, это может уронить индекс доллара ниже ключевого уровня поддержки 104,75", - отметили в DBS.
Индекс доллара находится на отметке 105.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1310 за доллар США, что выше оценки Reuters.
В этом году юань ослаб по отношению к доллару на 2,3%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.
Пара доллар/оффшорный юань в Азии торговалась по 7,292, с понижением примерно на 0,08%.
 
Китайский юаньРынкивалютный рынокюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала