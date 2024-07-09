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Доллар укрепляется перед выступлением Пауэлла; евро стабилизировался

Доллар укрепляется перед выступлением Пауэлла; евро стабилизировался - 09.07.2024, ПРАЙМ

Доллар укрепляется перед выступлением Пауэлла; евро стабилизировался

Во вторник индекс доллара США вырос с минимума почти за месяц, достигнутого на предыдущей сессии. Трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:36+0300

2024-07-09T16:36+0300

2024-07-09T16:36+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Во вторник индекс доллара США вырос с минимума почти за месяц, достигнутого на предыдущей сессии. Трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла через несколько дней после выхода неожиданно слабого отчета по занятости в США.Евро стабилизировался после вчерашних резких колебаний, так как инвесторы смирились с тем, что парламент Франции оказался в подвешенном состоянии, что указывает на потенциальный политический тупик, но уменьшает опасения насчет налогово-бюджетной политики, связанные с победой ультраправых или левых.Индекс доллара США на момент написания обзора вырос на 0,1%, до 105,06, поднявшись с вчерашнего минимума за три с половиной недели 104,80.На прошлой неделе индекс упал почти на 1% после выхода в пятницу отчета по занятости, который усилил надежды на то, что ФРС скоро начнет снижать ставки.По данным CME Group FedWatch, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании оценивается сейчас примерно в 76% по сравнению с 66% неделю назад. Еще одно снижение ставки ожидается в декабре."Недавний поток слабых экономических данных указывает на то, что Пауэлл будет более охотно сигнализировать о возможности снижения ставок, - сказал Дерек Халпенни, валютный стратег MUFG. – Мы считаем, что доллар сегодня уязвим для дальнейших продаж, учитывая макроэкономический фон".Председатель ФРС Пауэлл должен дать двухдневные показания перед конгрессом, которые начнутся сегодня в сенате, а продолжатся в палате представителей в среду.По словам наблюдателей рынка, данные по индексу потребительских цен (CPI) в четверг также могут сыграть решающую роль, поскольку последние индикаторы свидетельствуют об охлаждении инфляции с неожиданно высоких уровней в начале года.Евро понизился до 1,0819 доллара, но остался недалеко от почти четырехнедельного пика понедельника - 1,0845 доллара. В тот же день единая валюта опускалась до 1,07915 доллара.В последние недели единая европейская валюта колебалась из-за неопределенности в отношении политической ситуации во Франции, которая сохраняется даже после воскресных выборов. Французские левые заявили в понедельник, что хотят возглавить правительство, но признали, что переговоры будут трудными и потребуют времени."Евро, похоже, ждет сигналов от французских переговоров о коалиции, причем сценарии могут быть самыми разными: от левого правительства до дружественного рынку премьер-министра-технократа, - комментирует Франческо Песоле, валютный стратег ING. – Волатильность на валютном рынке в это время продолжала снижаться, но политические события в ЕС, сегодняшнее выступление Пауэлла и индекс потребительских цен США в четверг могут изменить ситуацию".Фунт также немного снизился, до 1,2799 доллара, после роста до 1,28455 доллара в понедельник – самого высокого уровня с 12 июня.Курс иены мало изменился и составил 160,93 за доллар, обретя на этой неделе некоторое равновесие после отскока от достигнутого в среду почти 38-летнего минимума на уровне 161,96.Валюта не нашла поддержки в растущих предположениях о том, что Банк Японии может снова повысить ставки 31 июля, после первого с 2007 года повышения в марте.Японский центральный банк также должен объявить план количественного ужесточения политики на своем заседании в конце месяца. Во вторник Банк Японии опубликовал сводку мнений, собранных в ходе опроса участников рынка облигаций, о том, как центральному банку следует сократить масштабные покупки облигаций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша, евро