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ЦБ заявил о снижении чистых продаж валюты экспортерами за июнь

ЦБ заявил о снижении чистых продаж валюты экспортерами за июнь - 09.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ заявил о снижении чистых продаж валюты экспортерами за июнь

Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами за июнь снизились на 2%, до 14,6 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков финансового рынка,... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T19:03+0300

2024-07-09T19:03+0300

2024-07-09T19:03+0300

банк россии

банк россии

продажа валюты

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами за июнь снизились на 2%, до 14,6 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков финансового рынка, подготовленного ЦБ РФ. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июне составили 14,6 миллиарда долларов, снизившись всего на 2% относительно предыдущего месяца. При этом на фоне периода выплаты налогов среднедневной объем чистых продаж экспортеров увеличился во второй половине месяца на 69% (до 12 июня – 533 миллиона долларов, после этой даты – 902 миллиона долларов)", - говорится в обзоре. Отмечается, что среднедневные чистые продажи увеличились на 3% относительно мая, достигнув 766 миллионов долларов.Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле составило 104%, увеличившись на 7 процентных пунктов относительно марта в условиях продажи накопленных ранее валютных депозитов, в том числе для выплаты компаниями дивидендов по результатам 2023 года, отметил ЦБ РФ.

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банк россии, продажа валюты