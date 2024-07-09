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ЦБ: покупки валюты физлицами упали в июне на 78,7 миллиарда рублей
ЦБ: покупки валюты физлицами упали в июне на 78,7 миллиарда рублей - 09.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ: покупки валюты физлицами упали в июне на 78,7 миллиарда рублей
Чистые покупки физлицами инвалюты на рынке упали в июне до 100,2 миллиарда рублей против 178,9 миллиарда в мае, следует из Обзора рисков финансового рынка,... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T19:28+0300
2024-07-09T19:28+0300
2024-07-09T19:28+0300
банк россии
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банк россии
иностранная валюта
покупка валюты
покупка валюты физлицами
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Чистые покупки физлицами инвалюты на рынке упали в июне до 100,2 миллиарда рублей против 178,9 миллиарда в мае, следует из Обзора рисков финансового рынка, подготовленного ЦБ РФ. "До введения санкций, в первой половине июня, физические лица осуществили нетто-покупки иностранной валюты на сумму 71,8 миллиарда рублей, при этом во второй половине месяца, несмотря на укрепление рубля, покупки валюты составили всего 28,5 миллиарда, из которых 14,7 миллиарда рублей пришлось на "токсичную" валюту (покупки осуществлялись через банки), а 13,7 миллиарда – на валюты дружественных стран (покупки проводились преимущественно через биржевой рынок)", — говорится в обзоре. "Совокупный объем их нетто-покупок в июне составил 100,2 миллиарда рублей, сократившись относительно мая в 1,8 раза (в мае купили на сумму 178,9 миллиарда рублей)", — также говорится в обзоре. Также не наблюдалось роста спроса на наличную иностранную валюту: в июне физические лица приобрели наличной валюты на сумму 15,7 миллиарда рублей, в январе-мае 2024 года в среднем приобретали на 21,9 миллиарда рублей, сообщает ЦБ.
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Банк России, РОССИЯ, Банк России, иностранная валюта, покупка валюты, покупка валюты физлицами
ЦБ: покупки валюты физлицами упали в июне на 78,7 миллиарда рублей
ЦБ: покупки физлицами валюты упали в июне до 100,2 млрд руб с 178,9 млрд в мае
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Чистые покупки физлицами инвалюты на рынке упали в июне до 100,2 миллиарда рублей против 178,9 миллиарда в мае, следует из Обзора рисков финансового рынка, подготовленного ЦБ РФ.
"До введения санкций, в первой половине июня, физические лица осуществили нетто-покупки иностранной валюты на сумму 71,8 миллиарда рублей, при этом во второй половине месяца, несмотря на укрепление рубля, покупки валюты составили всего 28,5 миллиарда, из которых 14,7 миллиарда рублей пришлось на "токсичную" валюту (покупки осуществлялись через банки), а 13,7 миллиарда – на валюты дружественных стран (покупки проводились преимущественно через биржевой рынок)", — говорится в обзоре.
"Совокупный объем их нетто-покупок в июне составил 100,2 миллиарда рублей, сократившись относительно мая в 1,8 раза (в мае купили на сумму 178,9 миллиарда рублей)", — также говорится в обзоре.
ЦБ заявил о снижении чистых продаж валюты экспортерами за июнь
Также не наблюдалось роста спроса на наличную иностранную валюту: в июне физические лица приобрели наличной валюты на сумму 15,7 миллиарда рублей, в январе-мае 2024 года в среднем приобретали на 21,9 миллиарда рублей, сообщает ЦБ.