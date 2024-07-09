https://1prime.ru/20240709/vklady-849930217.html
Раскрыт средний размер вкладов, открытых в I полугодии
Раскрыт средний размер вкладов, открытых в I полугодии - 09.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыт средний размер вкладов, открытых в I полугодии
Средний размер открытого в первом полугодии вклада в России превысил миллион рублей. Об этом следует из исследования финансового маркетплейса "Банки.ру". | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T07:21+0300
2024-07-09T07:21+0300
2024-07-09T07:21+0300
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/25/833162561_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_13461cbe6a6ba433455917599830e684.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Средний размер открытого в первом полугодии вклада в России превысил миллион рублей. Об этом следует из исследования финансового маркетплейса "Банки.ру"."Средний размер вклада, открытого через платформу Банки.ру в первом полугодии, составил порядка 1,1 миллиона рублей",- сообщается в иследовании.Кроме того, отмечено, что показатели второго квартала превышают данные первого на 9,7 процента. Также в материале говоритя, что с января по апрель средний размер вклада показал отрицательную динамику. Тем не менее, на последнем заедании Банк России принял решение сохранить ключевую ставку и ставки по вкладам стабилизировались, наметилась коррекция в среднем размере вклада, который снизился на девять процентов. Финановые аналитики, комментируя подобную динмику, указывают, что она может быть обусловлена желанием части вкладчиков дождаться результатов июльского заседания регулятора, на котором ключевая ставка может быть повышена до 18 процентов.
https://1prime.ru/20240709/nalog-849922686.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/25/833162561_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_8f7cc037c32f4a966135a134444ab852.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии
Раскрыт средний размер вкладов, открытых в I полугодии
"Банки.ру": средний объем открытого в I полугодии вклада превысил миллион рублей
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Средний размер открытого в первом полугодии вклада в России превысил миллион рублей. Об этом следует из исследования финансового маркетплейса "Банки.ру".
"Средний размер вклада, открытого через платформу Банки.ру в первом полугодии, составил порядка 1,1 миллиона рублей",- сообщается в иследовании.
Кроме того, отмечено, что показатели второго квартала превышают данные первого на 9,7 процента. Также в материале говоритя, что с января по апрель средний размер вклада показал отрицательную динамику.
Тем не менее, на последнем заедании Банк России принял решение сохранить ключевую ставку и ставки по вкладам стабилизировались, наметилась коррекция в среднем размере вклада, который снизился на девять процентов. Финановые аналитики, комментируя подобную динмику, указывают, что она может быть обусловлена желанием части вкладчиков дождаться результатов июльского заседания регулятора, на котором ключевая ставка может быть повышена до 18 процентов.
Способы законно уменьшить налог на доход по вкладам: это не для всех