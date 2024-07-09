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Раскрыт средний размер вкладов, открытых в I полугодии

Раскрыт средний размер вкладов, открытых в I полугодии - 09.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыт средний размер вкладов, открытых в I полугодии

Средний размер открытого в первом полугодии вклада в России превысил миллион рублей. Об этом следует из исследования финансового маркетплейса "Банки.ру". | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T07:21+0300

2024-07-09T07:21+0300

2024-07-09T07:21+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Средний размер открытого в первом полугодии вклада в России превысил миллион рублей. Об этом следует из исследования финансового маркетплейса "Банки.ру"."Средний размер вклада, открытого через платформу Банки.ру в первом полугодии, составил порядка 1,1 миллиона рублей",- сообщается в иследовании.Кроме того, отмечено, что показатели второго квартала превышают данные первого на 9,7 процента. Также в материале говоритя, что с января по апрель средний размер вклада показал отрицательную динамику. Тем не менее, на последнем заедании Банк России принял решение сохранить ключевую ставку и ставки по вкладам стабилизировались, наметилась коррекция в среднем размере вклада, который снизился на девять процентов. Финановые аналитики, комментируя подобную динмику, указывают, что она может быть обусловлена желанием части вкладчиков дождаться результатов июльского заседания регулятора, на котором ключевая ставка может быть повышена до 18 процентов.

https://1prime.ru/20240709/nalog-849922686.html

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