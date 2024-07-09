https://1prime.ru/20240709/vks-849958949.html

На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву

На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву - 09.07.2024, ПРАЙМ

На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву

Удары ВКС России по стратегическим объектам в Киеве доказали, что американские ЗРК неэффективны, заявил британский эксперт Александр Меркурис. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:18+0300

2024-07-09T16:18+0300

2024-07-09T16:18+0300

вооружения

киев

запад

вс рф

patriot

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b4aba69752987fd7862733b7fcf61fab.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Удары ВКС России по стратегическим объектам в Киеве доказали, что американские ЗРК неэффективны, заявил британский эксперт Александр Меркурис.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что ВС РФ нанесли удары по объектам на Украине, которые связаны с ОПК и энергетикой.Меркурис рассказал в блоге на YouTube, что ключевые удары наносили по Киеву и Днепру. При этом, российские ракеты не были перехвачены средствами ПВО, что указывает на неэффективность систем Patriot, отметил он."Важное здесь заключается в том, что Киев — один из самых защищенных городов Украины с точки зрения ПВО — не смог отразить удары. Боеприпасы попадали точно в цель", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240709/kreml-849936985.html

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, запад, вс рф, patriot