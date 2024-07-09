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На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву - 09.07.2024, ПРАЙМ
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На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву
На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву - 09.07.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву
Удары ВКС России по стратегическим объектам в Киеве доказали, что американские ЗРК неэффективны, заявил британский эксперт Александр Меркурис. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:18+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Удары ВКС России по стратегическим объектам в Киеве доказали, что американские ЗРК неэффективны, заявил британский эксперт Александр Меркурис.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что ВС РФ нанесли удары по объектам на Украине, которые связаны с ОПК и энергетикой.Меркурис рассказал в блоге на YouTube, что ключевые удары наносили по Киеву и Днепру. При этом, российские ракеты не были перехвачены средствами ПВО, что указывает на неэффективность систем Patriot, отметил он."Важное здесь заключается в том, что Киев — один из самых защищенных городов Украины с точки зрения ПВО — не смог отразить удары. Боеприпасы попадали точно в цель", - заключил эксперт.
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киев, запад, вс рф, patriot
Вооружения, Киев, ЗАПАД, ВС РФ, Patriot
16:18 09.07.2024
 
На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву

Эксперт Меркурис: удары ВКС РФ по Киеву показали, что ЗРК Patriot неэффективны

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Удары ВКС России по стратегическим объектам в Киеве доказали, что американские ЗРК неэффективны, заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что ВС РФ нанесли удары по объектам на Украине, которые связаны с ОПК и энергетикой.
Меркурис рассказал в блоге на YouTube, что ключевые удары наносили по Киеву и Днепру. При этом, российские ракеты не были перехвачены средствами ПВО, что указывает на неэффективность систем Patriot, отметил он.
"Важное здесь заключается в том, что Киев — один из самых защищенных городов Украины с точки зрения ПВО — не смог отразить удары. Боеприпасы попадали точно в цель", - заключил эксперт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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ВооруженияКиевЗАПАДВС РФPatriot
 
 
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