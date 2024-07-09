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Госдума сохранила налог на прибыль в 20% для проекта "Восток Ойл"

Госдума сохранила налог на прибыль в 20% для проекта "Восток Ойл" - 09.07.2024, ПРАЙМ

Госдума сохранила налог на прибыль в 20% для проекта "Восток Ойл"

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который сохраняет действующую ставку налога на прибыль организаций в 20% для проекта "Восток Ойл", который... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:26+0300

2024-07-09T14:26+0300

2024-07-09T14:29+0300

госдума

восток ойл

проект "восток ойл"

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который сохраняет действующую ставку налога на прибыль организаций в 20% для проекта "Восток Ойл", который реализует компания "Роснефть". Третье чтение запланировано на 10 июля.Эти изменения были поддержаны депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ. В частности, оно предусматривает увеличение ставки налога на прибыль организаций до 25% с 20%.В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, которая выводит из-под этого повышения проект "Восток Ойл" компании "Роснефть", сохраняя для него действующую ставку налога – 20%. При этом налог по ставке 3% в 2025-2030 годах будет зачисляться в федеральных бюджет, 17% - в региональный бюджет. С 2031 года это распределение составит 2% и 18% соответственно."Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, проект объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт "Бухта Север", из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.

https://1prime.ru/20240701/rosneft-849622302.html

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госдума, восток ойл, проект "восток ойл"