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В результате шестого за сутки обстрела Белгородской области ранен мужчина

В результате шестого за сутки обстрела Белгородской области ранен мужчина - 09.07.2024, ПРАЙМ

В результате шестого за сутки обстрела Белгородской области ранен мужчина

По результатам шестого за последние сутки обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины еще один гражданин получил ранение, расказал в... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T05:45+0300

2024-07-09T05:45+0300

2024-07-09T05:45+0300

происшествия

россия

белгородская область

украина

всу

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. По результатам шестого за последние сутки обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины еще один гражданин получил ранение, расказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, чт опострадавшему оказана вся еобходимая помощь. По словам Гладкова, из-за атаки в шести многоквартирных домах выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли, повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.Губернатор также написал, что при атаке ВСУ погиб один человек.Ранее сообщалось, что в Шебекино в результате атаки ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома. По предварительным данным, 20 квартир получили повреждения. Кроме того, по словам губернатора, пять человек погибли.

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россия, белгородская область, украина, всу