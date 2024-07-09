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В результате шестого за сутки обстрела Белгородской области ранен мужчина - 09.07.2024, ПРАЙМ
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В результате шестого за сутки обстрела Белгородской области ранен мужчина
В результате шестого за сутки обстрела Белгородской области ранен мужчина - 09.07.2024, ПРАЙМ
В результате шестого за сутки обстрела Белгородской области ранен мужчина
По результатам шестого за последние сутки обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины еще один гражданин получил ранение, расказал в... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T05:45+0300
2024-07-09T05:45+0300
происшествия
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украина
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. По результатам шестого за последние сутки обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины еще один гражданин получил ранение, расказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, чт опострадавшему оказана вся еобходимая помощь. По словам Гладкова, из-за атаки в шести многоквартирных домах выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли, повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.Губернатор также написал, что при атаке ВСУ погиб один человек.Ранее сообщалось, что в Шебекино в результате атаки ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома. По предварительным данным, 20 квартир получили повреждения. Кроме того, по словам губернатора, пять человек погибли.
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россия, белгородская область, украина, всу
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, УКРАИНА, ВСУ
05:45 09.07.2024
 
В результате шестого за сутки обстрела Белгородской области ранен мужчина

Гладков: мужчина ранен по итогам шестого за сутки обстрела Белгородской области

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. По результатам шестого за последние сутки обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины еще один гражданин получил ранение, расказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, чт опострадавшему оказана вся еобходимая помощь. По словам Гладкова, из-за атаки в шести многоквартирных домах выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли, повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.
Губернатор также написал, что при атаке ВСУ погиб один человек.
Ранее сообщалось, что в Шебекино в результате атаки ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома. По предварительным данным, 20 квартир получили повреждения. Кроме того, по словам губернатора, пять человек погибли.
 
ПроисшествияРОССИЯБелгородская областьУКРАИНАВСУ
 
 
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