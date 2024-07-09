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Число вкладов в ВТБ выросло в 1,5 раза в первом полугодии
Число вкладов в ВТБ выросло в 1,5 раза в первом полугодии - 09.07.2024, ПРАЙМ
Число вкладов в ВТБ выросло в 1,5 раза в первом полугодии
Клиенты ВТБ за январь-июнь 2024 года открыли в 1,5 раза больше вкладов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - более 2,7 миллиона, а доходы по вкладам и | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:03+0300
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2024-07-09T09:04+0300
втб
банки
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ за январь-июнь 2024 года открыли в 1,5 раза больше вкладов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - более 2,7 миллиона, а доходы по вкладам и накопительным счетам превысили 400 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. 'За шесть месяцев 2024 года клиенты ВТБ получили более 400 миллиардов рублей дохода по вкладам и накопительным счетам. В первом полугодии в банке открыли более 2,7 миллиона вкладов – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 миллиона)", - сообщает ВТБ. "Клиенты также открыли более 3 миллионов накопительных ВТБ-счетов с начала года", - отмечает банк. По данным кредитной организации, средний "чек" одного ВТБ-вклада достиг 550 тысяч рублей, а ВТБ-счета – 345 тысяч рублей. По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, слова которого приводятся в сообщении, самыми востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты, "на которые приходится более 90% всех открытых вкладов". "Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года. Следуя за регулятором, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 процентного пункта с начала года", - подчеркнул он. Банк отмечает, что помимо классических депозитов и накопительных счетов в 2024 году розничным клиентам стала доступна программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет ее участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. Как указывается в сообщении, "ВТБ Пенсионный фонд" и банк ВТБ оформляют договоры по ПДС со второго квартала и всего за год намерены привлечь в программу 1 миллион клиентов.
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втб, банки, клиенты
Число вкладов в ВТБ выросло в 1,5 раза в первом полугодии
Клиенты ВТБ открыли в I полугодии в 1,5 раза больше вкладов, чем год назад
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ за январь-июнь 2024 года открыли в 1,5 раза больше вкладов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - более 2,7 миллиона, а доходы по вкладам и накопительным счетам превысили 400 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.
'За шесть месяцев 2024 года клиенты ВТБ получили более 400 миллиардов рублей дохода по вкладам и накопительным счетам. В первом полугодии в банке открыли более 2,7 миллиона вкладов – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 миллиона)", - сообщает ВТБ.
"Клиенты также открыли более 3 миллионов накопительных ВТБ-счетов с начала года", - отмечает банк.
По данным кредитной организации, средний "чек" одного ВТБ-вклада достиг 550 тысяч рублей, а ВТБ-счета – 345 тысяч рублей.
По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, слова которого приводятся в сообщении, самыми востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты, "на которые приходится более 90% всех открытых вкладов".
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"Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года. Следуя за регулятором, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 процентного пункта с начала года", - подчеркнул он.
Банк отмечает, что помимо классических депозитов и накопительных счетов в 2024 году розничным клиентам стала доступна программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет ее участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. Как указывается в сообщении, "ВТБ Пенсионный фонд" и банк ВТБ оформляют договоры по ПДС со второго квартала и всего за год намерены привлечь в программу 1 миллион клиентов.