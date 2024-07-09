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В СФ одобрили выплату для работающих родителей с двумя и более детьми

В СФ одобрили выплату для работающих родителей с двумя и более детьми - 09.07.2024, ПРАЙМ

В СФ одобрили выплату для работающих родителей с двумя и более детьми

Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно рассмотрел и поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T10:28+0300

2024-07-09T10:28+0300

2024-07-09T10:28+0300

экономика

россия

сф

выплаты

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно рассмотрел и поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Госдума рассматривает данную инициативу во втором чтении во вторник. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории и являются налоговыми резидентами РФ, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ. Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Данную поддержку Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.

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россия, сф, выплаты