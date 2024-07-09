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ГД одобрила во II чтении ежегодную выплату работающим многодетным родителям - 09.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240709/vyplata-849952393.html
ГД одобрила во II чтении ежегодную выплату работающим многодетным родителям
ГД одобрила во II чтении ежегодную выплату работающим многодетным родителям - 09.07.2024, ПРАЙМ
ГД одобрила во II чтении ежегодную выплату работающим многодетным родителям
Госдума приняла во втором чтении о ежегодной семейной выплате работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:50+0300
2024-07-09T14:50+0300
экономика
россия
многодетные семьи
многодетные родители
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении о ежегодной семейной выплате работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Третье чтение запланировано на 10 июля. Документ устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Выплата производится каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Этот вид поддержки Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. Выплата будет перечисляться на счет заявителя, открытый в российской кредитной организации. При этом не будет взиматься плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на осуществление выплаты. Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.
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россия, многодетные семьи, многодетные родители
Экономика, РОССИЯ, многодетные семьи, многодетные родители
14:50 09.07.2024
 
ГД одобрила во II чтении ежегодную выплату работающим многодетным родителям

ГД одобрила во II чтении ежегодную выплату работающим многодетным родителям

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении о ежегодной семейной выплате работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Третье чтение запланировано на 10 июля.
Документ устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.
Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года.
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Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Выплата производится каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Этот вид поддержки Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года.
Выплата будет перечисляться на счет заявителя, открытый в российской кредитной организации. При этом не будет взиматься плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на осуществление выплаты. Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.
 
ЭкономикаРОССИЯмногодетные семьимногодетные родители
 
 
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