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В Калининграде задержали ректора БФУ им. Канта
В Калининграде задержали ректора БФУ им. Канта - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Калининграде задержали ректора БФУ им. Канта
В Калининграде задержали ректора Балтийского федерального университета имени И.Канта Александра Федорова, подтвердили в пресс-службе университета. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:39+0300
2024-07-09T14:39+0300
2024-07-09T14:56+0300
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КАЛИНИНГРАД, 9 июл — ПРАЙМ. В Калининграде задержали ректора Балтийского федерального университета имени И.Канта Александра Федорова, подтвердили в пресс-службе университета.По версии следствия, Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина с февраля 2022 по июнь 2024 присвоили свыше 18 миллионов рублей, которые должны были пойти на поощрения сотрудникам. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ России.В пресс-службе университета добавили, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется. В ближайшее время Минобрнауки РФ назначит временно исполняющего обязанности ректора, уточнили в вузе.
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россия, калининград
Мошенничество, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД
В Калининграде задержали ректора БФУ им. Канта
Ректор БФУ им. Канта в Калининграде Александр Федоров задержан
КАЛИНИНГРАД, 9 июл — ПРАЙМ. В Калининграде задержали ректора Балтийского федерального университета имени И.Канта Александра Федорова, подтвердили в пресс-службе университета.
По версии следствия, Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина с февраля 2022 по июнь 2024 присвоили свыше 18 миллионов рублей, которые должны были пойти на поощрения сотрудникам.
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ России.
В пресс-службе университета добавили, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется. В ближайшее время Минобрнауки РФ назначит временно исполняющего обязанности ректора, уточнили в вузе.