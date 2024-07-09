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Московская биржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V. - 09.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240709/yandeks-849969824.html
Московская биржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V.
Московская биржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V. - 09.07.2024, ПРАЙМ
Московская биржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V.
Московская биржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс", сообщает биржа в пресс-релизе. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T21:33+0300
2024-07-09T21:33+0300
экономика
россия
яндекс
мосбиржа
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Московская биржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс", сообщает биржа в пресс-релизе. "Девятого июля 2024 года на Московской бирже завершены расчеты по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс"... В результате совершения на Московской бирже 680,7 тысячи встречных сделок инвесторы обменяли 42,4 миллиона акций на общую сумму 180,3 миллиарда рублей. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний", — говорится в сообщении. Сообщается, что прием заявок инвесторов на обмен акций проводился в период с 14 мая по 21 июня 2024 года, а также один дополнительный день — 27 июня. К биржевому обмену инвесторы могли предъявить акции Yandex N.V., приобретенные на российском биржевом рынке, и не находящиеся на счетах типа С. Обмен происходил с коэффициентом 1 к 1. Торги акциями МКПАО "Яндекс" на Московской бирже начнутся 24 июля 2024 года. Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи. МКПАО "Яндекс" получило листинг на Московской бирже 1 апреля 2024 года. "СПБ биржа" также сообщила о завершении расчетов по биржевому обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс". Сделки были проведены 8 июля, акции МКПАО "Яндекс" поступили на депозитарные счета участников торгов 9 июля. "Биржевой обмен 1,42 миллиона акций, что составляет порядка 99% от общего количества приобретённых через "СПБ биржу" акций Yandex N.V., произведён согласно меморандуму ЗПИФ "Консорциум.Первый", — сообщила торговая площадка. Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании — МКПАО "Яндекс" — стал закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
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7 495 645-6601
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россия, яндекс, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Яндекс, Мосбиржа
21:33 09.07.2024
 
Московская биржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V.

Московская биржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V.

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Московская биржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс", сообщает биржа в пресс-релизе.
"Девятого июля 2024 года на Московской бирже завершены расчеты по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс"... В результате совершения на Московской бирже 680,7 тысячи встречных сделок инвесторы обменяли 42,4 миллиона акций на общую сумму 180,3 миллиарда рублей. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний", — говорится в сообщении.
Сообщается, что прием заявок инвесторов на обмен акций проводился в период с 14 мая по 21 июня 2024 года, а также один дополнительный день — 27 июня. К биржевому обмену инвесторы могли предъявить акции Yandex N.V., приобретенные на российском биржевом рынке, и не находящиеся на счетах типа С. Обмен происходил с коэффициентом 1 к 1.
Торги акциями МКПАО "Яндекс" на Московской бирже начнутся 24 июля 2024 года. Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи. МКПАО "Яндекс" получило листинг на Московской бирже 1 апреля 2024 года.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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Вчера, 12:40
"СПБ биржа" также сообщила о завершении расчетов по биржевому обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс". Сделки были проведены 8 июля, акции МКПАО "Яндекс" поступили на депозитарные счета участников торгов 9 июля.
"Биржевой обмен 1,42 миллиона акций, что составляет порядка 99% от общего количества приобретённых через "СПБ биржу" акций Yandex N.V., произведён согласно меморандуму ЗПИФ "Консорциум.Первый", — сообщила торговая площадка.
Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании — МКПАО "Яндекс" — стал закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
 
ЭкономикаРОССИЯЯндексМосбиржа
 
 
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