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Израильский оборонный концерн IAI заключил сделку на один миллиард долларов

Израильский оборонный концерн IAI заключил сделку на один миллиард долларов - 09.07.2024, ПРАЙМ

Израильский оборонный концерн IAI заключил сделку на один миллиард долларов

Крупнейший израильский оборонный концерн Israel Aerospace Industries (IAI) заключил соглашение на сумму один миллиард долларов с неизвестным заказчиком,... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T15:34+0300

2024-07-09T15:34+0300

2024-07-09T15:53+0300

вооружения

израиль

спутник

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Крупнейший израильский оборонный концерн Israel Aerospace Industries (IAI) заключил соглашение на сумму один миллиард долларов с неизвестным заказчиком, передает Globes."Israel Aerospace Industries объявил о соглашении на сумму 1 миллиард долларов сроком на пять лет с неназванной третьей стороной. Компания ожидает завершения сделки к 2029 году", — сказано в материале.Отмечается, что компания отказалась раскрывать информацию о заказчике или подробности сделки. Тем не менее, в декабре 2023 года появилась информация, что Королевство Марокко планирует приобрести разведывательный спутник у израильского концерна, чтобы заменить ранее запущенные спутники от Airbus и Thales.В качестве доказательства этой сделки отмечается, что председатель совета директоров IAI посетил Марокко недавно, вероятно, чтобы подписать договор о продаже спутника.

https://1prime.ru/20240703/tanki-849685559.html

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израиль, спутник