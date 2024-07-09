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МРОТ удвоят, а зарплаты? Рынок труда на грани переворота - 09.07.2024, ПРАЙМ
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МРОТ удвоят, а зарплаты? Рынок труда на грани переворота
МРОТ удвоят, а зарплаты? Рынок труда на грани переворота - 09.07.2024, ПРАЙМ
МРОТ удвоят, а зарплаты? Рынок труда на грани переворота
Планы по увеличению уровня МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей были заявлены в 2023 году, когда МРОТ составлял 16242 рубля. Таким образом, речь шла о его... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:00+0300
2024-07-09T15:04+0300
мнения аналитиков
рынок труда
рынок труда в россии
зарплата
реальные зарплаты
повышение зарплаты
мрот
повышение мрот
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Планы по увеличению уровня МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей были заявлены в 2023 году, когда МРОТ составлял 16242 рубля. Таким образом, речь шла о его удвоении. При этом впереди у государства в 2023 году было семь лет на достижение запланированного показателя.Если разобраться, это выглядит не так уж и фантастически. Напомню, что в 2017 году МРОТ составлял 7500 рублей, а значит, за семь лет к 2023-му вырос на 116%. И это не были самые спокойные для страны годы – на них пришлись пандемия и начало СВО.В начале 2024 года МРОТ уже был повышен до 19242 рублей или на 18% по отношению к предыдущему году. Если дальше пойдет такими темпами, удвоения можно достичь даже досрочно.Денег на это вполне хватит. По подсчетам макроаналитиков, которые проводились в 2023 году, увеличение потребует от экономики дополнительных 2,4-2,5 триллионов рублей. Эта цифра не кажется непосильной с учетом того, как развивается экономика в условиях санкций и ограничений. По данным Росстата, ВВП РФ в 2023 году вырос на 3,6%. А недавно президент Владимир Путин заявил, что по итогам первого полугодия рост составит около 5%.Если мы в условиях жестких ограничений показываем стабильный и равномерный рост, то при ослаблении давления в будущем, на которое все надеются, динамика может стать еще более интересной. И я веду речь не об отмене санкций, хотя исключать этого тоже нельзя. Прежде всего нам поможет развитие и укрепление экономических связей со странами, ранее не входившими в орбиту российских интересов или не имевшими для нас важного значения.Как известно, МРОТ и средние зарплаты граждан не имеют прямой корреляции. Если есть основания повышать МРОТ, то рынок нацелен и на рост рыночных выплат сотрудникам. По Росстату, сейчас средняя зарплата в России немного выше 70 тысяч рублей. И она, судя по всему, будет расти.Конечно, из внимания статистиков выпадает так называемый "серый" сектор экономики, где люди работают за МРОТ (есть зарплаты и еще ниже), а по факту просто получают деньги в конверте и обходят налоги. И это очень немалый пласт экономики. Официальных оценок его масштабов нет, но по разным расчетам это могут быть до четверти трудоспособного населения. Речь идет как о тех, кто работает вовсе без оформления, так и о тех, кто устраивается за "минималку"."Серый" найм развит на стройках, в сферах обслуживания населения (парикмахерские, автосервисы). Чаще всего он затрагивает проблемные слои населения, когда люди имеют сложности с документами или находятся в непростых жизненных ситуациях. Особенно ярко это проявляется в депрессивных регионах. Вывод этих работников из тени пока затруднен, но по мере увеличения МРОТ многие работники решат перейти на белые схемы.В сферах с официальной занятостью доходы будут расти опережающими темпами. Особенно это коснется специалистов, занятых в онлайн-торговле, маркетплейсах (кладовщики, сборщики, курьеры, логисты и прочие). Уверенный темп роста оплаты труда ожидается у военнослужащих и людей, занятых в правоохранительных органах. Большое внимание государство уделяет врачам, учителям и ученым, которых также ждет более интенсивный рост заработной платы, чем в других отраслях. Быстрее остальных будут расти доходы в сфере АПК.Но вряд ли перечисленные специальности в ближайшее время сравнятся по величине зарплат с преуспевающими IT-специалистами. Исторически они были сильно недооценены. Сейчас эта несправедливость устраняется, но не так быстро, как хотелось бы – до переворота на рынке труда дело пока не дошло.Автор - Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал"
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Анна Гондусова
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок труда, рынок труда в россии, зарплата, реальные зарплаты, повышение зарплаты, мрот, повышение мрот
Мнения аналитиков, рынок труда, рынок труда в России, зарплата, реальные зарплаты, повышение зарплаты, МРОТ, повышение МРОТ
14:00 09.07.2024 (обновлено: 15:04 09.07.2024)
 
МРОТ удвоят, а зарплаты? Рынок труда на грани переворота

Аналитик Гондусова: удвоение МРОТ не приведет к автоматическому удвоению зарплат

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Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал»
Анна Гондусова
Директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Планы по увеличению уровня МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей были заявлены в 2023 году, когда МРОТ составлял 16242 рубля. Таким образом, речь шла о его удвоении. При этом впереди у государства в 2023 году было семь лет на достижение запланированного показателя.
Если разобраться, это выглядит не так уж и фантастически. Напомню, что в 2017 году МРОТ составлял 7500 рублей, а значит, за семь лет к 2023-му вырос на 116%. И это не были самые спокойные для страны годы – на них пришлись пандемия и начало СВО.
В начале 2024 года МРОТ уже был повышен до 19242 рублей или на 18% по отношению к предыдущему году. Если дальше пойдет такими темпами, удвоения можно достичь даже досрочно.
Денег на это вполне хватит. По подсчетам макроаналитиков, которые проводились в 2023 году, увеличение потребует от экономики дополнительных 2,4-2,5 триллионов рублей. Эта цифра не кажется непосильной с учетом того, как развивается экономика в условиях санкций и ограничений. По данным Росстата, ВВП РФ в 2023 году вырос на 3,6%. А недавно президент Владимир Путин заявил, что по итогам первого полугодия рост составит около 5%.
Если мы в условиях жестких ограничений показываем стабильный и равномерный рост, то при ослаблении давления в будущем, на которое все надеются, динамика может стать еще более интересной. И я веду речь не об отмене санкций, хотя исключать этого тоже нельзя. Прежде всего нам поможет развитие и укрепление экономических связей со странами, ранее не входившими в орбиту российских интересов или не имевшими для нас важного значения.
Как известно, МРОТ и средние зарплаты граждан не имеют прямой корреляции. Если есть основания повышать МРОТ, то рынок нацелен и на рост рыночных выплат сотрудникам. По Росстату, сейчас средняя зарплата в России немного выше 70 тысяч рублей. И она, судя по всему, будет расти.
Конечно, из внимания статистиков выпадает так называемый "серый" сектор экономики, где люди работают за МРОТ (есть зарплаты и еще ниже), а по факту просто получают деньги в конверте и обходят налоги. И это очень немалый пласт экономики. Официальных оценок его масштабов нет, но по разным расчетам это могут быть до четверти трудоспособного населения. Речь идет как о тех, кто работает вовсе без оформления, так и о тех, кто устраивается за "минималку".
"Серый" найм развит на стройках, в сферах обслуживания населения (парикмахерские, автосервисы). Чаще всего он затрагивает проблемные слои населения, когда люди имеют сложности с документами или находятся в непростых жизненных ситуациях. Особенно ярко это проявляется в депрессивных регионах. Вывод этих работников из тени пока затруднен, но по мере увеличения МРОТ многие работники решат перейти на белые схемы.
В сферах с официальной занятостью доходы будут расти опережающими темпами. Особенно это коснется специалистов, занятых в онлайн-торговле, маркетплейсах (кладовщики, сборщики, курьеры, логисты и прочие). Уверенный темп роста оплаты труда ожидается у военнослужащих и людей, занятых в правоохранительных органах. Большое внимание государство уделяет врачам, учителям и ученым, которых также ждет более интенсивный рост заработной платы, чем в других отраслях. Быстрее остальных будут расти доходы в сфере АПК.
Но вряд ли перечисленные специальности в ближайшее время сравнятся по величине зарплат с преуспевающими IT-специалистами. Исторически они были сильно недооценены. Сейчас эта несправедливость устраняется, но не так быстро, как хотелось бы – до переворота на рынке труда дело пока не дошло.
Автор - Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал"

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