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МРОТ удвоят, а зарплаты? Рынок труда на грани переворота

МРОТ удвоят, а зарплаты? Рынок труда на грани переворота - 09.07.2024, ПРАЙМ

МРОТ удвоят, а зарплаты? Рынок труда на грани переворота

Планы по увеличению уровня МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей были заявлены в 2023 году, когда МРОТ составлял 16242 рубля. Таким образом, речь шла о его... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:00+0300

2024-07-09T14:00+0300

2024-07-09T15:04+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Планы по увеличению уровня МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей были заявлены в 2023 году, когда МРОТ составлял 16242 рубля. Таким образом, речь шла о его удвоении. При этом впереди у государства в 2023 году было семь лет на достижение запланированного показателя.Если разобраться, это выглядит не так уж и фантастически. Напомню, что в 2017 году МРОТ составлял 7500 рублей, а значит, за семь лет к 2023-му вырос на 116%. И это не были самые спокойные для страны годы – на них пришлись пандемия и начало СВО.В начале 2024 года МРОТ уже был повышен до 19242 рублей или на 18% по отношению к предыдущему году. Если дальше пойдет такими темпами, удвоения можно достичь даже досрочно.Денег на это вполне хватит. По подсчетам макроаналитиков, которые проводились в 2023 году, увеличение потребует от экономики дополнительных 2,4-2,5 триллионов рублей. Эта цифра не кажется непосильной с учетом того, как развивается экономика в условиях санкций и ограничений. По данным Росстата, ВВП РФ в 2023 году вырос на 3,6%. А недавно президент Владимир Путин заявил, что по итогам первого полугодия рост составит около 5%.Если мы в условиях жестких ограничений показываем стабильный и равномерный рост, то при ослаблении давления в будущем, на которое все надеются, динамика может стать еще более интересной. И я веду речь не об отмене санкций, хотя исключать этого тоже нельзя. Прежде всего нам поможет развитие и укрепление экономических связей со странами, ранее не входившими в орбиту российских интересов или не имевшими для нас важного значения.Как известно, МРОТ и средние зарплаты граждан не имеют прямой корреляции. Если есть основания повышать МРОТ, то рынок нацелен и на рост рыночных выплат сотрудникам. По Росстату, сейчас средняя зарплата в России немного выше 70 тысяч рублей. И она, судя по всему, будет расти.Конечно, из внимания статистиков выпадает так называемый "серый" сектор экономики, где люди работают за МРОТ (есть зарплаты и еще ниже), а по факту просто получают деньги в конверте и обходят налоги. И это очень немалый пласт экономики. Официальных оценок его масштабов нет, но по разным расчетам это могут быть до четверти трудоспособного населения. Речь идет как о тех, кто работает вовсе без оформления, так и о тех, кто устраивается за "минималку"."Серый" найм развит на стройках, в сферах обслуживания населения (парикмахерские, автосервисы). Чаще всего он затрагивает проблемные слои населения, когда люди имеют сложности с документами или находятся в непростых жизненных ситуациях. Особенно ярко это проявляется в депрессивных регионах. Вывод этих работников из тени пока затруднен, но по мере увеличения МРОТ многие работники решат перейти на белые схемы.В сферах с официальной занятостью доходы будут расти опережающими темпами. Особенно это коснется специалистов, занятых в онлайн-торговле, маркетплейсах (кладовщики, сборщики, курьеры, логисты и прочие). Уверенный темп роста оплаты труда ожидается у военнослужащих и людей, занятых в правоохранительных органах. Большое внимание государство уделяет врачам, учителям и ученым, которых также ждет более интенсивный рост заработной платы, чем в других отраслях. Быстрее остальных будут расти доходы в сфере АПК.Но вряд ли перечисленные специальности в ближайшее время сравнятся по величине зарплат с преуспевающими IT-специалистами. Исторически они были сильно недооценены. Сейчас эта несправедливость устраняется, но не так быстро, как хотелось бы – до переворота на рынке труда дело пока не дошло.Автор - Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал"

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Анна Гондусова https://cdnn.1prime.ru/img/84293/20/842932042_0:434:3840:4274_100x100_80_0_0_fc70544361a743df939fde8e366eca93.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анна Гондусова https://cdnn.1prime.ru/img/84293/20/842932042_0:434:3840:4274_100x100_80_0_0_fc70544361a743df939fde8e366eca93.jpg

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