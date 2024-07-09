https://1prime.ru/20240709/zelenskiy-849930823.html
"Получит тыкву". Рогов сравнил Зеленского с нежеланным женихом
"Получит тыкву". Рогов сравнил Зеленского с нежеланным женихом - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Получит тыкву". Рогов сравнил Зеленского с нежеланным женихом
Вместо вступления в НАТО Владимиру Зеленкому преподнесут тыкву, или откажут как жениху на сватовстве, о чем сообщил председатель комиссии Общественной палаты... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T08:33+0300
2024-07-09T08:33+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. Вместо вступления в НАТО Владимиру Зеленкому преподнесут тыкву, или откажут как жениху на сватовстве, о чем сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский по итога саммита получит гарбуз (укр. тыква - ред.) по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху", - заявил он. Он также подчеркнул, что предлогом для отказа принять Украину в Североатлантический альянс станет высокий уровень коррупции и произвола, царящий на подконтрольной Киеву территории. Ранее издание France Presse, ссылаясь на украинский дипломатический источник, писало, что у Киева практически нет шансов получить приглашение в НАТО на конференции альянса в Вашингтоне. Саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящён 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
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россия, украина, нато, владимир зеленский, владимир рогов
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
"Получит тыкву". Рогов сравнил Зеленского с нежеланным женихом
Рогов: Зеленский вместо членства в НАТО получит тыкву, как нежеланный жених
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. Вместо вступления в НАТО Владимиру Зеленкому преподнесут тыкву, или откажут как жениху на сватовстве, о чем сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зеленский по итога саммита получит гарбуз (укр. тыква - ред.) по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху", - заявил он.
Он также подчеркнул, что предлогом для отказа принять Украину в Североатлантический альянс станет высокий уровень коррупции и произвола, царящий на подконтрольной Киеву территории.
Ранее издание France Presse, ссылаясь на украинский дипломатический источник, писало, что у Киева практически нет шансов получить приглашение в НАТО на конференции альянса в Вашингтоне.
Саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящён 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО