https://1prime.ru/20240709/zelenskiy-849931476.html
"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России
"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России
Владимир Зеленский может начать мирные переговоры в связи с тяжелой ситуацией на Украине. Такое мнение в материале для американского издания Newsweek выразил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:11+0300
2024-07-09T09:11+0300
2024-07-09T09:11+0300
политика
владимир зеленский
россия
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f6609ab1411e65d509da3054607eadc1.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может начать мирные переговоры в связи с тяжелой ситуацией на Украине. Такое мнение в материале для американского издания Newsweek выразил украинский писатель Сергей Майдуков."Теперь ясно, что он (Зеленский. — Прим. ред.) склоняется к переговорам", — написал он.Майдуков предположил, что Зеленский стоит перед сложным выбором: согласие на мирное урегулирование конфликта может повредить его рейтингу, а продолжение военных действий приведет к развалу страны.Писатель резюмировал, что глава Украины столкнулся с самым сложным решением за весь период нахождения у власти, так как согласие на условия России может вызвать массовые протесты, а продолжение конфликта приведет страну к катастрофе.Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы, включающие признание статуса Крыма, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Тем не менее, Киев отказался от предложений.
https://1prime.ru/20240709/zelenskiy-849930823.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d273997a75f0ddc646edd30aa2ef79f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, россия, переговоры
Политика, Владимир Зеленский, РОССИЯ, переговоры
"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России
Newsweek: Зеленский допускает начало мирных переговоров
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский может начать мирные переговоры в связи с тяжелой ситуацией на Украине. Такое мнение в материале для американского издания Newsweek
выразил украинский писатель Сергей Майдуков.
"Теперь ясно, что он (Зеленский. — Прим. ред.) склоняется к переговорам", — написал он.
Майдуков предположил, что Зеленский стоит перед сложным выбором: согласие на мирное урегулирование конфликта может повредить его рейтингу, а продолжение военных действий приведет к развалу страны.
Писатель резюмировал, что глава Украины столкнулся с самым сложным решением за весь период нахождения у власти, так как согласие на условия России может вызвать массовые протесты, а продолжение конфликта приведет страну к катастрофе.
Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы, включающие признание статуса Крыма, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Тем не менее, Киев отказался от предложений.
"Получит тыкву". Рогов сравнил Зеленского с нежеланным женихом