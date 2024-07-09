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"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России - 09.07.2024, ПРАЙМ
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"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России
"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России
Владимир Зеленский может начать мирные переговоры в связи с тяжелой ситуацией на Украине. Такое мнение в материале для американского издания Newsweek выразил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:11+0300
2024-07-09T09:11+0300
политика
владимир зеленский
россия
переговоры
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может начать мирные переговоры в связи с тяжелой ситуацией на Украине. Такое мнение в материале для американского издания Newsweek выразил украинский писатель Сергей Майдуков."Теперь ясно, что он (Зеленский. — Прим. ред.) склоняется к переговорам", — написал он.Майдуков предположил, что Зеленский стоит перед сложным выбором: согласие на мирное урегулирование конфликта может повредить его рейтингу, а продолжение военных действий приведет к развалу страны.Писатель резюмировал, что глава Украины столкнулся с самым сложным решением за весь период нахождения у власти, так как согласие на условия России может вызвать массовые протесты, а продолжение конфликта приведет страну к катастрофе.Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы, включающие признание статуса Крыма, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Тем не менее, Киев отказался от предложений.
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владимир зеленский, россия, переговоры
Политика, Владимир Зеленский, РОССИЯ, переговоры
09:11 09.07.2024
 
"Теперь ясно". Стало известно о неожиданном плане Зеленского по России

Newsweek: Зеленский допускает начало мирных переговоров

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может начать мирные переговоры в связи с тяжелой ситуацией на Украине. Такое мнение в материале для американского издания Newsweek выразил украинский писатель Сергей Майдуков.
"Теперь ясно, что он (Зеленский. — Прим. ред.) склоняется к переговорам", — написал он.
Майдуков предположил, что Зеленский стоит перед сложным выбором: согласие на мирное урегулирование конфликта может повредить его рейтингу, а продолжение военных действий приведет к развалу страны.
Писатель резюмировал, что глава Украины столкнулся с самым сложным решением за весь период нахождения у власти, так как согласие на условия России может вызвать массовые протесты, а продолжение конфликта приведет страну к катастрофе.
Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы, включающие признание статуса Крыма, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Тем не менее, Киев отказался от предложений.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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ПолитикаВладимир ЗеленскийРОССИЯпереговоры
 
 
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