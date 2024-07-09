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Россия увеличила продажи зерна в ОАЭ более чем вдвое - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Россия увеличила продажи зерна в ОАЭ более чем вдвое
Россия увеличила продажи зерна в ОАЭ более чем вдвое - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила продажи зерна в ОАЭ более чем вдвое
Россия в 2023 году получила от экспорта зерна в Объединенные Арабские Эмираты 241 миллион долларов, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из анализа... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T20:15+0300
2024-07-09T20:15+0300
экономика
россия
оаэ
зерно
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия в 2023 году получила от экспорта зерна в Объединенные Арабские Эмираты 241 миллион долларов, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов. Главным образом ОАЭ покупали у России пшеницу — ее было ввезено на 215,6 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше прошлогоднего результата. Также в 1,7 раза были увеличены покупки ячменя и гречки — до 16,7 миллиона и 670 тысяч долларов соответственно. Кроме того, в прошлом году ОАЭ начали покупки кукурузы у России после двухлетнего перерыва — этого зерна было ввезено на 7,9 миллиона долларов. В целом Россия в прошлом году поставила в ОАЭ различной агропродукции на 333,4 миллиона долларов против 234,7 миллиона годом ранее.
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россия, оаэ, зерно
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, зерно
20:15 09.07.2024
 
Россия увеличила продажи зерна в ОАЭ более чем вдвое

Россия увеличила продажи зерна в ОАЭ более чем вдвое

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия в 2023 году получила от экспорта зерна в Объединенные Арабские Эмираты 241 миллион долларов, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.
Главным образом ОАЭ покупали у России пшеницу — ее было ввезено на 215,6 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше прошлогоднего результата. Также в 1,7 раза были увеличены покупки ячменя и гречки — до 16,7 миллиона и 670 тысяч долларов соответственно.
Кроме того, в прошлом году ОАЭ начали покупки кукурузы у России после двухлетнего перерыва — этого зерна было ввезено на 7,9 миллиона долларов.
В целом Россия в прошлом году поставила в ОАЭ различной агропродукции на 333,4 миллиона долларов против 234,7 миллиона годом ранее.
 
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