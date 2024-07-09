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Россия увеличила продажи зерна в ОАЭ более чем вдвое

Россия увеличила продажи зерна в ОАЭ более чем вдвое - 09.07.2024, ПРАЙМ

Россия увеличила продажи зерна в ОАЭ более чем вдвое

Россия в 2023 году получила от экспорта зерна в Объединенные Арабские Эмираты 241 миллион долларов, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из анализа... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T20:15+0300

2024-07-09T20:15+0300

2024-07-09T20:15+0300

экономика

россия

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зерно

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия в 2023 году получила от экспорта зерна в Объединенные Арабские Эмираты 241 миллион долларов, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов. Главным образом ОАЭ покупали у России пшеницу — ее было ввезено на 215,6 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше прошлогоднего результата. Также в 1,7 раза были увеличены покупки ячменя и гречки — до 16,7 миллиона и 670 тысяч долларов соответственно. Кроме того, в прошлом году ОАЭ начали покупки кукурузы у России после двухлетнего перерыва — этого зерна было ввезено на 7,9 миллиона долларов. В целом Россия в прошлом году поставила в ОАЭ различной агропродукции на 333,4 миллиона долларов против 234,7 миллиона годом ранее.

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россия, оаэ, зерно