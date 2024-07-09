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Госдума повысила порог платежей по налогам и ЖКУ без идентификации

Госдума повысила порог платежей по налогам и ЖКУ без идентификации - 09.07.2024, ПРАЙМ

Госдума повысила порог платежей по налогам и ЖКУ без идентификации

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который повышает вчетверо, до 60 тысяч рублей, предельный размер налоговых и жилищно-коммунальных платежей... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T15:57+0300

2024-07-09T15:57+0300

2024-07-09T15:57+0300

банк россии

жку

госдума

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который повышает вчетверо, до 60 тысяч рублей, предельный размер налоговых и жилищно-коммунальных платежей физлиц, не требующий идентификации. Сейчас предельный размер платежа, не требующий идентификации клиента-физлица, составляет 15 тысяч рублей. Закон повышает этот порог до 60 тысяч рублей при приеме денежных средств и их переводах в целях уплаты налогов и авансовых платежей по ним в бюджетную систему РФ, а также внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение такой платы. Причем это будет касаться и случаев, когда такие платежи осуществляются путем почтовых переводов. В рамках второго чтения Госдума поддержала дополнительную поправку, которая, в частности, предоставляет операторам информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и операторам обмена ЦФА право передавать идентификацию клиентов не только таким операторам, но и операторам инвестиционной платформы, а также профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением осуществляющих только инвестиционное консультирование). Это расширит спектр услуг, которые предоставляют данные организации, повысит их значимость на финансовом рынке и в целом интенсифицирует эту сферу, пояснял в июне зампред Банка России Алексей Гузнов. Он напоминал, что ранее был принят закон, который позволяет использовать ЦФА как средство платежа во внешнеторговых операциях. Новый закон "дает возможность увеличивать предоставление такого рода услуг", отмечал зампред ЦБ. Поправка также касается механизма обжалования решений ЦБ об отнесении к группе высокого риска совершения подозрительных операций. Сначала юрлицо или ИП сможет обратиться с заявлением о пересмотре степени риска в Банк России. Регулятор в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть его и вынести решение. Если заявитель не согласен с решением ЦБ, он сможет обратится в межведомственную комиссию при Банке России либо в суд. Соответствующие изменения вносятся в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования, а нормы, касающиеся механизма обжалования решений ЦБ, начнут применяться с 1 октября 2024 года.

https://1prime.ru/20240624/zhku-849428223.html

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жку, госдума