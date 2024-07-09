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Они уже близко: золотой стандарт обернулся против США

Они уже близко: золотой стандарт обернулся против США - 09.07.2024, ПРАЙМ

Они уже близко: золотой стандарт обернулся против США

Разговоры о создании единой валюты БРИКС, обеспеченной золотом, обретают реальные очертания – уже осенью будут обозначены детали новой финансовой системы. Ждет... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T04:04+0300

2024-07-09T04:04+0300

2024-07-09T04:04+0300

статья

золото

единая валюта брикс

торговля в нацвалютах

мировой спрос на золото

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ, Роман Серов. Разговоры о создании единой валюты БРИКС, обеспеченной золотом, обретают реальные очертания – уже осенью будут обозначены детали новой финансовой системы. Ждет ли мир новый Бреттон-Вудс и не пора ли доллару прощаться с гегемонией, читайте в материале "Прайм". На основе золота Санкции, наложенные Западом на Россию, вкупе со вторичными рестрикциями против стран-партнеров подтолкнули участников БРИКС к поиску альтернативы доллару. На этом пути уже сделаны важные шаги, обсуждается создание единой валюты на основе золота, которую можно было бы использовать во взаимной торговле. Детали новой финансовой системы будут объявлены на саммите БРИКС в России, в Казани, в октябре 2024 года.Идея действительно разумная. Совокупный золотой запас участников БРИКС - 6,3 тысячи тонн, и эта цифра стабильно растет. Объединение, стремящееся вернуться к золотому стандарту и сохранить многополярный мир для всей торговой и транзакционной деятельности, является крупнейшим в мире покупателем золота с 2022 года. Для сравнения, у лидера по объемам золотого запаса – США – чуть более 8 тысяч тонн, и на этом уровне они находятся еще с начала 1970-х.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТакими темпами БРИКС может вырваться вперед. Члены объединения активно скупают золото. Только Резервный Банк Индии в июне добавил к своим запасам более девяти тонн – это самый большой показатель за два года. За этот год резервы Индии увеличились на 37 тонн до 841 тонны, сообщают во Всемирном золотом совете.Торговать с Россией, используя золото вместо доллара, предложил недавно турецкий эксперт Тайлан Беюкшахин. "Центральные банки двух стран могут зафиксировать стоимость рубля и турецкой лиры и использовать золото", - пояснил он. Расчеты в нацвалютах напрямую пока невозможны, поскольку рубль и турецкая лира до сих пор не используется в обеих странах на равных. Но золото может стать универсальным платежным эквивалентом, и это будет выгодно.Турция пока лишь изъявила желание вступить в БРИКС, и, как говорят эксперты, у нее неплохие шансы. Вернуться в золотой векПока условия выглядят довольно заманчиво. Золоту границы — не помеха. Оно уже признано как валюта, ведь мировые центробанки держат его в резервах. Санкциям драгметалл неподвластен, ведь страна-производитель на нем не написана. Это идеальный посредник в торговле, ему не нужен центральный банк и механизмы управления, им нельзя манипулировать, как фиатными валютами.О золотых амбициях БРИКС говорят довольно давно. Центробанки стран-участников стремятся перевести в золото существенную часть своих резервов. Идея внедрить новый золотой стандарт кажется привлекательной, но для ее реализации мало одних заявлений. В отличие от ЕС, в которую входят более или менее сопоставимые экономики, страны БРИКС находятся на разных континентах, имеют разные политические и экономические системы. Различий между ними больше, чем схожести.Но пока они не готовы отказываться от национальных валют. Речь идет лишь о новой валюте для внутренних торговых расчетов, которая не будет претендовать на статус резервной, как доллар или евро, но позволит избежать давления с их стороны. Для ее внедрения понадобится ввести платежную систему, аналогичную SWIFT. Она уже разрабатывается – под названием BRICS Pay, но пока предполагает конвертацию в доллары. Теоретически их можно заменить на золото.На сегодняшний день оно достаточно стабильно в цене, однако, что будет, если "золотой БРИКС" все-таки введут, пока можно лишь гадать. Если процесс совпадет с массовым уходом от американских активов и золота, а также усилением экономических проблем Штатов (бюджетный дефицит и госдолг), можно ожидать взрывного роста.Не решен и вопрос, кто будет выполнять роль эмиссионного центра. Ожидалось, что это будет Новый банк развития, но страны могут не согласиться с кандидатурами на ключевые посты. Ведь каждая из них преследует, прежде всего, свои интересы.Призраки Бреттон-ВудсаЭксперты подчеркивают, что в сложившихся условиях создание валюты, привязанной к золоту, достаточно легко реализовать. Но лишь чисто теоретически. На практике возникнет важный вопрос, который нужно прояснить: а действительно ли это количество выпущенных денег обеспечено нужным количеством золота?Все помнят, что валюта, обеспеченная золотом, использовалась в рамках Бреттон-Вудской валютной системы, однако в конечном счете формат прекратил существование по многим причинам. Нужен ли мир новый Бреттон-Вудс и возвращение к золотому стандарту?Дело в том, что запасы физического золота в мире ограничены. "Его может быть просто недостаточно для обеспечения товарооборота — это проблема для масштабирования системы", -считает Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"."Потребуется создание независимого аудита запасов соответствующей эмиссии. Поэтому в прямом виде это все-таки маловероятный сценарий", - согласен управляющий директор инвестиционной компании "ЛМС" Александр Клещев.При этом самая важная ценность суверенной валюты в современной системе состоит в возможности ее напечатать. А если валюта привязана к золоту, то эта ценность и соответствующая ей власть монетарных и финансовых органов исчезает. Именно это и произошло с Бреттон-Вудской системой: золотой запас США начал истощаться, и они больше не могли печатать нужное количество долларов. Сейчас, в эпоху высокой мобильности капитала, такой сценарий и вовсе невозможен.Еще один минус – политическая ангажированность новой валюты. С большой долей вероятности и она, и само золото будут волатильны и смогут отчасти попасть под контроль того или иного государства (учитываем опыт Китая и спорные экономические идеи, которые порой высказывают лидеры стран-участников). Это сделает ее еще более нестабильной.В этой ситуации с политической точки зрения лучше создавать валюту, эмиссионный центр которой никак бы не зависел от привязки к золоту. "То есть, если и создавать такую валюту, то создавать без стопроцентной привязки к золоту, а так, чтобы это была некая условная привязка", - рассуждает Клещев.Ползучая дедолларизацияПоявление новой международной валюты вряд ли уронит доллар в моменте. По данным Международного валютного фонда (МВФ), на его долю приходится более 80% торговых операций и 60% валютных резервов. Под него заточены мировые биржи и финансовые рынки.Однако процесс дедолларизации ускорится. На сегодня БРИКС объединяет 10 государств, в которых живёт почти 45% населения планеты и на которые приходится почти 30% мировой экономики. Россия входит в блок на правах сооснователя.Если предположить, что валюта действительно будет запущена, это может привести к ослаблению роли доллара в международной торговле, снижению санкционного давления на РФ и сокращению зависимости стран БРИКС от валюты США. Привязка валюты к золоту может привести к росту спроса на драгметалл со стороны объединения и росту цен на него, говорит Пучкарев.Возможно появление не одной, а нескольких валют, привязанных, например, к сырью или продовольствию. Параллельно продолжится рост торговли в нацвалютах и – глобально – процесс фрагментации мира на несколько региональных центров. Он уже запущен, его не остановить.Всего этого может быть достаточно для реализации амбиций по созданию многополярного мира, в котором не будут доминировать США.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

золото, единая валюта брикс, торговля в нацвалютах, мировой спрос на золото