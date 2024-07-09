Игра на золото: ставки растут

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. За последний месяц золото приостановило ралли, длящееся с начала года. Снижению цены золота на 0,7% поспособствовало укрепление доллара (индекс DXY вырос на 1,2%) и замедление покупок мировыми центральными банками - общие покупки в мае составили 23 тонны против 36 тонн в апреле. Также золото проигнорировало пересмотр вероятности снижения ставки ФРС – после последнего заседания регулятора и замедления инфляции в мае, рынки закладывают 63% вероятность снижения ставки на 25 бп в сентябре. Дополнительным аргументом в пользу снижения ставки является охлаждение рынка труда в США - на прошлой неделе число впервые поданных заявок на пособие по безработице увеличилось, а число людей, включенных в списки безработных, выросло до максимума за 2,5 года к концу июня. В тоже время, по данным Института управления поставками (ISM), c июне активность в секторе услуг упала до четырехлетнего минимума наряду с резким снижением заказов. Последний опрос центральных банков от Всемирного совета по золоту указывает на то, что монетарные власти планируют увеличить свои покупки золота. Ожидается, что чистые официальные покупки золота центральными банками останутся повышенными на уровне 1000 тонн в 2024 году, что аналогично 2022 и 2023 годам и почти вдвое превышает средний показатель 2010-2019 годов. По прогнозам, почти все страны, которые были активными покупателями в последние годы, продолжат покупать. Во многом это отражает продолжающееся желание диверсифицировать портфели и дедолларизироваться, поскольку геополитическая и экономическая неопределенность остается высокой. К тому же, предстоящие президентские выборы в США в 2024 году и назревающий новый конфликт на Ближнем Востоке (война Израиля и Хамаса и связанные с ней стычки с Ираном, Хезболлой и повстанцами-хуситами) могут привести к дополнительной геополитической нестабильности, а значит, сохранению геополитической премии в цене на золото. Со стороны предложения добывающих компаний, мировое производство золото в 2024 году может вырасти на 3% до 3750 тонн. Однако основной прирост производства ожидается в Африку, где высокие риски военных конфликтов и риски потери контроля над производственными активами в результате недружественных действий местных правительств.
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. За последний месяц золото приостановило ралли, длящееся с начала года. Снижению цены золота на 0,7% поспособствовало укрепление доллара (индекс DXY вырос на 1,2%) и замедление покупок мировыми центральными банками - общие покупки в мае составили 23 тонны против 36 тонн в апреле. Также золото проигнорировало пересмотр вероятности снижения ставки ФРС – после последнего заседания регулятора и замедления инфляции в мае, рынки закладывают 63% вероятность снижения ставки на 25 бп в сентябре. Дополнительным аргументом в пользу снижения ставки является охлаждение рынка труда в США - на прошлой неделе число впервые поданных заявок на пособие по безработице увеличилось, а число людей, включенных в списки безработных, выросло до максимума за 2,5 года к концу июня. В тоже время, по данным Института управления поставками (ISM), c июне активность в секторе услуг упала до четырехлетнего минимума наряду с резким снижением заказов.
Последний опрос центральных банков от Всемирного совета по золоту указывает на то, что монетарные власти планируют увеличить свои покупки золота. Ожидается, что чистые официальные покупки золота центральными банками останутся повышенными на уровне 1000 тонн в 2024 году, что аналогично 2022 и 2023 годам и почти вдвое превышает средний показатель 2010-2019 годов. По прогнозам, почти все страны, которые были активными покупателями в последние годы, продолжат покупать. Во многом это отражает продолжающееся желание диверсифицировать портфели и дедолларизироваться, поскольку геополитическая и экономическая неопределенность остается высокой. К тому же, предстоящие президентские выборы в США в 2024 году и назревающий новый конфликт на Ближнем Востоке (война Израиля и Хамаса и связанные с ней стычки с Ираном, Хезболлой и повстанцами-хуситами) могут привести к дополнительной геополитической нестабильности, а значит, сохранению геополитической премии в цене на золото.
Со стороны предложения добывающих компаний, мировое производство золото в 2024 году может вырасти на 3% до 3750 тонн. Однако основной прирост производства ожидается в Африку, где высокие риски военных конфликтов и риски потери контроля над производственными активами в результате недружественных действий местных правительств.
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