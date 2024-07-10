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В украинском Ровно ночью прогремели три взрыва, сообщило подполье

В украинском Ровно ночью прогремели три взрыва, сообщило подполье - 10.07.2024, ПРАЙМ

В украинском Ровно ночью прогремели три взрыва, сообщило подполье

Три взрыва прогремели ночью в городе Ровно на Западе Украины, где находится аэропорт и производство дронов. Об этом изданию РИА Новости заявил координатор... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:37+0300

2024-07-10T09:37+0300

2024-07-10T09:37+0300

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ДОНЕЦК, 10 июл - ПРАЙМ. Три взрыва прогремели ночью в городе Ровно на Западе Украины, где находится аэропорт и производство дронов. Об этом изданию РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В городе Ровно прозвучало три взрыва... взрывы были с западной стороны города, где в районе Обарова есть ранее уже атакованная военная часть. После второго прилета в 2.40 начались перебои со светом... Третий прилет около 4.00 утра был слышен в стороне аэропорта "Ровно", в направлении части связи", — рассказал он агентству.Лебедев отметил, что на территории аэропорта располагается сервисный центр для легкомоторных самолетов и склад оборудования. Также на территории аэропорта расположен гостиничный комплекс "София", где часто останавливаются западные наемники.В результате взрыва пострадала энергетическая инфраструктура, что привело к прерыванию электроснабжения в некоторых районах города.

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