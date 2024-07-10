https://1prime.ru/20240710/bayden-849971890.html

Байден заявил, что Россия хочет уничтожить культуру "Урана"

Байден заявил, что Россия хочет уничтожить культуру "Урана" - 10.07.2024, ПРАЙМ

Байден заявил, что Россия хочет уничтожить культуру "Урана"

Американский президент Джо Байден ошибся и сказал, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана". | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T06:03+0300

2024-07-10T06:03+0300

2024-07-10T06:03+0300

сша

нато

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dac160bf4f3c942e2b0a683fda39929.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден ошибся и сказал, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана". "(Президент РФ Владимир) Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана", - заявил глава Белого дома в обращении к саммиту Североатлантического альянса. Однако президент в тот же момент исправился и уточнил, что речь идет об Украине.В последнее время проблемы с памятью американского лидера проявляются особенно явно. Ранее сообщалось, что Байден рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору".Так, например, ранее глава Белого дома заявил, что в 2021 году "пообщался" с экс-немецким канцлером Гельмутом Колем.

https://1prime.ru/20240206/842993211.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нато, джо байден