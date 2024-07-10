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Байден заявил, что Россия хочет уничтожить культуру "Урана"
Байден заявил, что Россия хочет уничтожить культуру "Урана" - 10.07.2024, ПРАЙМ
Байден заявил, что Россия хочет уничтожить культуру "Урана"
Американский президент Джо Байден ошибся и сказал, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана". | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T06:03+0300
2024-07-10T06:03+0300
2024-07-10T06:03+0300
сша
нато
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден ошибся и сказал, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана". "(Президент РФ Владимир) Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана", - заявил глава Белого дома в обращении к саммиту Североатлантического альянса. Однако президент в тот же момент исправился и уточнил, что речь идет об Украине.В последнее время проблемы с памятью американского лидера проявляются особенно явно. Ранее сообщалось, что Байден рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору".Так, например, ранее глава Белого дома заявил, что в 2021 году "пообщался" с экс-немецким канцлером Гельмутом Колем.
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сша, нато, джо байден
Байден заявил, что Россия хочет уничтожить культуру "Урана"
Байден оговорился и заявил, что Россия хочет уничтожить культуру "Урана"
ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден ошибся и сказал, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана".
"(Президент РФ Владимир) Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана", - заявил глава Белого дома в обращении к саммиту Североатлантического альянса.
Однако президент в тот же момент исправился и уточнил, что речь идет об Украине.
В последнее время проблемы с памятью американского лидера проявляются особенно явно. Ранее сообщалось, что Байден рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору".
Так, например, ранее глава Белого дома заявил, что в 2021 году "пообщался" с экс-немецким канцлером Гельмутом Колем.
Байден рассказал о встрече с покойным президентом Франции