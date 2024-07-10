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Склад, куда ВСУ секретно завезли ракеты, поражен в Одесской области - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Склад, куда ВСУ секретно завезли ракеты, поражен в Одесской области
Склад, куда ВСУ секретно завезли ракеты, поражен в Одесской области - 10.07.2024, ПРАЙМ
Склад, куда ВСУ секретно завезли ракеты, поражен в Одесской области
ВС РФ поразили склад с ракетами в порту Черноморска Одесской области, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:37+0300
2024-07-10T15:45+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. ВС РФ поразили склад с ракетами в порту Черноморска Одесской области, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары по порту были и на прошлой неделе, но теперь взрыв был очень сильным, с мощной детонацией, которую можно было почувствовать даже в Одессе."По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК (боекомплекта — прим. ред.), куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты. Какие именно — уточнить не удалось", – рассказал Лебедев. Отмечается, что в результате удара по порту Черноморска погибли британские наемники, их тела эвакуировали в Румынию.5 июля сообщалось об ударе по месту расположения иностранных наемников в Черноморске, в результате погибли 18 боевиков, около 30 ранены.Ранее Минобороны РФ информировало, что ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция Giraffe ВСУ в районе Южного Одесской области.
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россия, patriot, порт
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Patriot, порт
15:37 10.07.2024 (обновлено: 15:45 10.07.2024)
 
Склад, куда ВСУ секретно завезли ракеты, поражен в Одесской области

РИА Новости: ВС РФ поразили склад с боеприпасами в порту в Одесской области

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. ВС РФ поразили склад с ракетами в порту Черноморска Одесской области, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удары по порту были и на прошлой неделе, но теперь взрыв был очень сильным, с мощной детонацией, которую можно было почувствовать даже в Одессе.
"По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК (боекомплекта — прим. ред.), куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты. Какие именно — уточнить не удалось", – рассказал Лебедев.
Отмечается, что в результате удара по порту Черноморска погибли британские наемники, их тела эвакуировали в Румынию.
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
"Искандер" ударил по двум пусковым установкам ЗРК Patriot под Одессой
7 июля, 09:04
5 июля сообщалось об ударе по месту расположения иностранных наемников в Черноморске, в результате погибли 18 боевиков, около 30 ранены.
Ранее Минобороны РФ информировало, что ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция Giraffe ВСУ в районе Южного Одесской области.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯPatriotпорт
 
 
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