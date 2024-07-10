Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владельцам одной марки машин разрешат бесплатно ездить по платным дорогам - 10.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240710/exeed--849983505.html
Владельцам одной марки машин разрешат бесплатно ездить по платным дорогам
Владельцам одной марки машин разрешат бесплатно ездить по платным дорогам - 10.07.2024, ПРАЙМ
Владельцам одной марки машин разрешат бесплатно ездить по платным дорогам
С 9 июля по 30 сентября владельцы Exeed смогут компенсировать 100% стоимости проезда по платным участкам автомобильных дорог, которыми управляет госкомпания... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:44+0300
2024-07-10T12:44+0300
авто
спрос на легковые авто
кроссовер
внедорожники
китайские авто
автотор
https://cdnn.1prime.ru/img/75793/55/757935553_0:65:3003:1754_1920x0_80_0_0_43d52a43447b516fc6bbf3e7b02e1af9.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. С 9 июля по 30 сентября владельцы Exeed смогут компенсировать 100% стоимости проезда по платным участкам автомобильных дорог, которыми управляет госкомпания "Автодор", пишет Quto.Отмечается, что на М-11 бесплатным будет только транзитное движение по участку "Москва – Солнечногорск" (15-59 км). Для участия владельцу Exeed необходимо пройти регистрацию на сайте марки и установить зарегистрированный транспондер T-PASS на лобовое стекло автомобиля. EXEED — бренд премиальных внедорожников, который появился на российском рынке в 2020 году. В линейке четыре модели: LX, TXL, VX и RX. Каждая из них разработана международной командой профессионалов с использованием передовых технологий и новейших дизайнерских решений."Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
https://1prime.ru/20240701/avtodor-849638270.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75793/55/757935553_218:0:2885:2000_1920x0_80_0_0_ac200aa3a2d407d58d4003a08431e937.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, кроссовер, внедорожники, китайские авто, автотор
Авто, спрос на легковые авто, кроссовер, внедорожники, китайские авто, Автотор
12:44 10.07.2024
 
Владельцам одной марки машин разрешат бесплатно ездить по платным дорогам

Quto: владельцам автомобилей Exeed компенсируют проезд по платным автодорогам

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТранспортные развязки в Москве
Транспортные развязки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. С 9 июля по 30 сентября владельцы Exeed смогут компенсировать 100% стоимости проезда по платным участкам автомобильных дорог, которыми управляет госкомпания "Автодор", пишет Quto.
Отмечается, что на М-11 бесплатным будет только транзитное движение по участку "Москва – Солнечногорск" (15-59 км). Для участия владельцу Exeed необходимо пройти регистрацию на сайте марки и установить зарегистрированный транспондер T-PASS на лобовое стекло автомобиля.
EXEED — бренд премиальных внедорожников, который появился на российском рынке в 2020 году. В линейке четыре модели: LX, TXL, VX и RX. Каждая из них разработана международной командой профессионалов с использованием передовых технологий и новейших дизайнерских решений.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
Мост - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов
1 июля, 17:05
 
Автоспрос на легковые автокроссовервнедорожникикитайские автоАвтотор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала