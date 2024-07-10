https://1prime.ru/20240710/exeed--849983505.html
Владельцам одной марки машин разрешат бесплатно ездить по платным дорогам
Владельцам одной марки машин разрешат бесплатно ездить по платным дорогам - 10.07.2024, ПРАЙМ
Владельцам одной марки машин разрешат бесплатно ездить по платным дорогам
С 9 июля по 30 сентября владельцы Exeed смогут компенсировать 100% стоимости проезда по платным участкам автомобильных дорог, которыми управляет госкомпания... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:44+0300
2024-07-10T12:44+0300
2024-07-10T12:44+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. С 9 июля по 30 сентября владельцы Exeed смогут компенсировать 100% стоимости проезда по платным участкам автомобильных дорог, которыми управляет госкомпания "Автодор", пишет Quto.Отмечается, что на М-11 бесплатным будет только транзитное движение по участку "Москва – Солнечногорск" (15-59 км). Для участия владельцу Exeed необходимо пройти регистрацию на сайте марки и установить зарегистрированный транспондер T-PASS на лобовое стекло автомобиля. EXEED — бренд премиальных внедорожников, который появился на российском рынке в 2020 году. В линейке четыре модели: LX, TXL, VX и RX. Каждая из них разработана международной командой профессионалов с использованием передовых технологий и новейших дизайнерских решений."Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
https://1prime.ru/20240701/avtodor-849638270.html
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авто, спрос на легковые авто, кроссовер, внедорожники, китайские авто, автотор
Авто, спрос на легковые авто, кроссовер, внедорожники, китайские авто, Автотор
Владельцам одной марки машин разрешат бесплатно ездить по платным дорогам
Quto: владельцам автомобилей Exeed компенсируют проезд по платным автодорогам
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
С 9 июля по 30 сентября владельцы Exeed смогут компенсировать 100% стоимости проезда по платным участкам автомобильных дорог, которыми управляет госкомпания "Автодор", пишет Quto
.
Отмечается, что на М-11 бесплатным будет только транзитное движение по участку "Москва – Солнечногорск" (15-59 км). Для участия владельцу Exeed необходимо пройти регистрацию на сайте марки и установить зарегистрированный транспондер T-PASS на лобовое стекло автомобиля.
EXEED — бренд премиальных внедорожников, который появился на российском рынке в 2020 году. В линейке четыре модели: LX, TXL, VX и RX. Каждая из них разработана международной командой профессионалов с использованием передовых технологий и новейших дизайнерских решений.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов