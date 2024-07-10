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Глава ФРС признался, что не докладывает Байдену о работе уже более двух лет

Глава ФРС признался, что не докладывает Байдену о работе уже более двух лет - 10.07.2024, ПРАЙМ

Глава ФРС признался, что не докладывает Байдену о работе уже более двух лет

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в среду признался конгрессу, что уже более двух лет не встречался с президентом США Джо... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T23:19+0300

2024-07-10T23:19+0300

2024-07-10T23:19+0300

экономика

сша

фрс

ключевая ставка фрс сша

джером пауэлл

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в среду признался конгрессу, что уже более двух лет не встречался с президентом США Джо Байденом и не докладывал ему о работе, однако заявил, что считает это абсолютно нормальным, так как возглавляемый им орган аполитичен. "У меня не было встреч с ним, он их не запрашивал и я, конечно, их не запрашивал тоже", — сказал Пауэлл на слушании в конгрессе, добавив, что в последний раз говорил с Байденом об экономике 31 мая 2022 года. Глава ФРС отверг критику со стороны республиканских конгрессменов в связи с редкостью его встреч с Байденом и тем, что решения ФРС якобы принимаются в угоду демократам. "Мы - независимый орган … Я уже 13 лет работаю в ФРС, и бывают долгие периоды времени, когда председатель не встречается с президентом, и это абсолютно нормально", — отметил Пауэлл. Глава ФРС ответил на вопрос конгрессменов о снижении ключевой ставки в сентябре как предвыборном подарке Байдену. Он сказал, что решение о снижении ставки будет основано на данных и прогнозах. ФРС считает, что центральному банку неуместно думать об избирательных циклах.В июне Пауэлл допустил, что процентная ставка в этом году будет снижена пр условии снижения инфляции. Однако он отметил, что инфляция продолжает оставаться слишком высокой, несмотря на значительное замедление в последнее время. Сейчас в США ключевая ставка составляет 5,25-5,5%, что является самым высоким показателем за более чем 20 лет. Заседание регулятора состоится 30-31 июля. Инфляция в мае упала до 3,3%, а данные по июню будут опубликованы 13 июля. Выборы президента США намечены на 5 ноября.

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