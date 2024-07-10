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Песков связал харьковское направление СВО и безопасность Белгорода

Песков связал харьковское направление СВО и безопасность Белгорода - 10.07.2024, ПРАЙМ

Песков связал харьковское направление СВО и безопасность Белгорода

Происходящее на харьковском направлении специальной военной операции служит главной задаче - обеспечения безопасности Белгорода, заявил официальный... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T12:11+0300

2024-07-10T12:11+0300

2024-07-10T12:13+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Происходящее на харьковском направлении специальной военной операции служит главной задаче - обеспечения безопасности Белгорода, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени. Работа в этом направлении ведется", - отметил Песков.Накануне в Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. В середине мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Расстояние между Харьковом и Белгородом - менее ста километров.

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дмитрий песков, кремль, сво, харьков, харьковская область, белгород, безопасность