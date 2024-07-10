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Песков связал харьковское направление СВО и безопасность Белгорода - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Песков связал харьковское направление СВО и безопасность Белгорода
Песков связал харьковское направление СВО и безопасность Белгорода - 10.07.2024, ПРАЙМ
Песков связал харьковское направление СВО и безопасность Белгорода
Происходящее на харьковском направлении специальной военной операции служит главной задаче - обеспечения безопасности Белгорода, заявил официальный... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:11+0300
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спецоперация на украине
дмитрий песков
кремль
сво
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белгород
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Происходящее на харьковском направлении специальной военной операции служит главной задаче - обеспечения безопасности Белгорода, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени. Работа в этом направлении ведется", - отметил Песков.Накануне в Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. В середине мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Расстояние между Харьковом и Белгородом - менее ста километров.
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дмитрий песков, кремль, сво, харьков, харьковская область, белгород, безопасность
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Кремль, СВО, ХАРЬКОВ, Харьковская область, БЕЛГОРОД, безопасность
12:11 10.07.2024 (обновлено: 12:13 10.07.2024)
 
Песков связал харьковское направление СВО и безопасность Белгорода

Песков: происходящее на харьковском направлении - задача безопасности Белгорода

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Происходящее на харьковском направлении специальной военной операции служит главной задаче - обеспечения безопасности Белгорода, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени. Работа в этом направлении ведется", - отметил Песков.
Накануне в Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. В середине мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Расстояние между Харьковом и Белгородом - менее ста километров.
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковКремльСВОХАРЬКОВХарьковская областьБЕЛГОРОДбезопасность
 
 
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