https://1prime.ru/20240710/nato-849994006.html

НАТО и Украина будут разочарованы. Байдену досталась невыполнимая миссия

НАТО и Украина будут разочарованы. Байдену досталась невыполнимая миссия - 10.07.2024, ПРАЙМ

НАТО и Украина будут разочарованы. Байдену досталась невыполнимая миссия

Президент США Джо Байден должен убедить страны НАТО, что их планы по Украине не сорвутся, задача для него чересчур сложная. Об этом пишет турецкое издание Yeni... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T16:32+0300

2024-07-10T16:32+0300

2024-07-10T16:32+0300

политика

нато

джо байден

турция

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден должен убедить страны НАТО, что их планы по Украине не сорвутся, задача для него чересчур сложная. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak.По мнению автора материала, альянс проходит через поворотный этап, на это указывают сомнения относительно лидерства Вашингтона на фоне саммита.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Саммит становится еще важнее на фоне того, что президенту США Джо Байдену приходится вселять в лидеров НАТО уверенность относительно будущего альянса в тот момент, когда он сам сталкивается, пожалуй, с самым серьезным кризисом в своей политической жизни", - сказано в статье.Отмечается, что нынешний глава Белого дома до выборов в ноябре должен разработать формулу, чтобы результаты не сказались на работе НАТО. Кроме того, с приходом Байдена США уверяли альянс, что безопасность в Европе можно обеспечить только через защиту Украины. И с началом спецоперации блок, вместо заключения мира по плану Турции, приступил к военной поддержке Киева.По данным издания, президент США на саммите НАТО должен предоставить гарантии дальнейшей помощи Киеву и его пути в альянс. "Понимая, что срок действия заверений Байдена истекает в ноябре, страны – члены НАТО, прежде чем выйти за рамки дорожной карты о членстве в альянсе и направить официальное приглашение Украине, предпочтут дождаться результатов американских выборов", - заключается в статье.Полный текст читайте на ИноСМИ

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нато, джо байден, турция