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"Самолет" увеличил продажи недвижимости на 75 процентов
"Самолет" увеличил продажи недвижимости на 75 процентов - 10.07.2024, ПРАЙМ
"Самолет" увеличил продажи недвижимости на 75 процентов
Девелопер "Самолет" в январе-июне 2024 года увеличил объем продаж первичной недвижимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 170,2... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:07+0300
2024-07-10T10:07+0300
2024-07-10T10:08+0300
группа самолет
недвижимость
продажа недвижимости
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" в январе-июне 2024 года увеличил объем продаж первичной недвижимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 170,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В нем указывается, что в физическом выражении продажи выросли на 42% - до 708,4 тысячи квадратных метров. Средняя цена квадратного метра в проектах компании выросла на 23% год к году - до 218,1 тысячи рублей. Доля ипотечных сделок составила 79%, говорится в пресс-релизе. Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
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группа самолет, недвижимость, продажа недвижимости
группа Самолет, Недвижимость, продажа недвижимости
"Самолет" увеличил продажи недвижимости на 75 процентов
"Самолет" в первом полугодии увеличил продажи недвижимости на 75 процентов
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" в январе-июне 2024 года увеличил объем продаж первичной недвижимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 170,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
В нем указывается, что в физическом выражении продажи выросли на 42% - до 708,4 тысячи квадратных метров.
Средняя цена квадратного метра в проектах компании выросла на 23% год к году - до 218,1 тысячи рублей. Доля ипотечных сделок составила 79%, говорится в пресс-релизе.
Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
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