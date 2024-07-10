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"Самолет" увеличил продажи недвижимости на 75 процентов

"Самолет" увеличил продажи недвижимости на 75 процентов - 10.07.2024, ПРАЙМ

"Самолет" увеличил продажи недвижимости на 75 процентов

Девелопер "Самолет" в январе-июне 2024 года увеличил объем продаж первичной недвижимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 170,2... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:07+0300

2024-07-10T10:07+0300

2024-07-10T10:08+0300

группа самолет

недвижимость

продажа недвижимости

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" в январе-июне 2024 года увеличил объем продаж первичной недвижимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 170,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В нем указывается, что в физическом выражении продажи выросли на 42% - до 708,4 тысячи квадратных метров. Средняя цена квадратного метра в проектах компании выросла на 23% год к году - до 218,1 тысячи рублей. Доля ипотечных сделок составила 79%, говорится в пресс-релизе. Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.

https://1prime.ru/20240710/ipoteka-849974051.html

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группа самолет, недвижимость, продажа недвижимости