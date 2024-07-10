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ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 10.07.2024, ПРАЙМ

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК по-прежнему ожидает увеличения мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 2,2 миллиона баррелей в сутки - до 104,46 миллиона баррелей в сутки,... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:02+0300

2024-07-10T15:02+0300

2024-07-10T15:02+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК по-прежнему ожидает увеличения мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 2,2 миллиона баррелей в сутки - до 104,46 миллиона баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году не изменился по сравнению с оценкой в прошлом месяце на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки", - сообщается в докладе. Соответственно, организация, как и месяц назад, ожидает, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 104,46 миллиона баррелей в сутки после 102,21 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, следует из приложенных таблиц. Такому росту будут способствовать высокая экономическая активность в странах, не входящих в ОЭСР, а также высокий спрос на авиаперевозки и большая мобильность автотранспорта, которые сохранятся до конца года. Кроме того, по мнению авторов доклада, потребность в дистиллятах и транспортном топливе в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в других странах Азии подтолкнет спрос на нефть. В 2025 году ОПЕК по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в организацию - на 1,7 миллиона баррелей в сутки.

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опек, нефть