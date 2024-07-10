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В ОПЕК оценили динамику добычи нефти в июне к маю - 10.07.2024, ПРАЙМ
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В ОПЕК оценили динамику добычи нефти в июне к маю
В ОПЕК оценили динамику добычи нефти в июне к маю - 10.07.2024, ПРАЙМ
В ОПЕК оценили динамику добычи нефти в июне к маю
Добыча нефти ОПЕК в июне снизилась на 80 тысяч баррелей в сутки к уровню мая в основном за счет Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ - до 26,57 миллиона баррелей; при | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:03+0300
2024-07-10T15:06+0300
россия
опек
нефть
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в июне снизилась на 80 тысяч баррелей в сутки к уровню мая в основном за счет Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ - до 26,57 миллиона баррелей; при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше установленных квот на 2,57 миллиона баррелей в сутки, следует из данных июньского доклада ОПЕК. "По данным вторичных источников, общий объем добычи нефти ОПЕК в июне 2024 года составил в среднем 26,57 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Ливии, Венесуэле и Иране, в то время как добыча в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ снизилась", - говорится в докладе. Фактическая добыча стран организации, участвующих в соглашении ОПЕК+, составила 21,265 миллиона баррелей в сутки при целевых 23,835 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК, имеющие квоты, сокращали добычу на 2,57 миллиона баррелей в сутки сверх разрешенных уровней. Однако этот предел не учитывает добровольные сокращения ряда стран ОПЕК+. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
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россия, опек, нефть
РОССИЯ, ОПЕК, Нефть
15:03 10.07.2024 (обновлено: 15:06 10.07.2024)
 
В ОПЕК оценили динамику добычи нефти в июне к маю

Страны ОПЕК в июне добывали на 80 тысяч баррелей в сутки меньше к уровню мая

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в июне снизилась на 80 тысяч баррелей в сутки к уровню мая в основном за счет Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ - до 26,57 миллиона баррелей; при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше установленных квот на 2,57 миллиона баррелей в сутки, следует из данных июньского доклада ОПЕК.
"По данным вторичных источников, общий объем добычи нефти ОПЕК в июне 2024 года составил в среднем 26,57 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Ливии, Венесуэле и Иране, в то время как добыча в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ снизилась", - говорится в докладе.
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Фактическая добыча стран организации, участвующих в соглашении ОПЕК+, составила 21,265 миллиона баррелей в сутки при целевых 23,835 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК, имеющие квоты, сокращали добычу на 2,57 миллиона баррелей в сутки сверх разрешенных уровней. Однако этот предел не учитывает добровольные сокращения ряда стран ОПЕК+.
ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
 
РОССИЯОПЕКНефть
 
 
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