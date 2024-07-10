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ОПЕК отметила рост коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР
ОПЕК отметила рост коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР - 10.07.2024, ПРАЙМ
ОПЕК отметила рост коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 24,7 миллиона баррелей,... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:05+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 24,7 миллиона баррелей, составив 2,813 миллиарда баррелей и оказавшись на 142 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня 2015-2019 годов, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)."Предварительные данные за май 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР увеличились на 24,7 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составляя 2813 миллиона баррелей, они были на 142 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015–2019 годы", - сообщается в докладе.В том числе запасы нефти составили 1,336 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,447 миллиарда.Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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опек, оэср, нефть
Энергетика, ОПЕК, ОЭСР, Нефть
ОПЕК отметила рост коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР
ОПЕК: нефтяные запасы ОЭСР в мае выросли, оставаясь ниже средних за 2015-2019 гг
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 24,7 миллиона баррелей, составив 2,813 миллиарда баррелей и оказавшись на 142 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня 2015-2019 годов, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за май 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР увеличились на 24,7 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составляя 2813 миллиона баррелей, они были на 142 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015–2019 годы", - сообщается в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,336 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,447 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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