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Нефтедобыча шести стран ОПЕК+ была выше установленного уровня

Нефтедобыча шести стран ОПЕК+ была выше установленного уровня - 10.07.2024, ПРАЙМ

Нефтедобыча шести стран ОПЕК+ была выше установленного уровня

Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман добывали в июне больше, чем договорились в рамках добровольных сокращений ОПЕК+, справились только Саудовская Аравия | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:57+0300

2024-07-10T15:57+0300

2024-07-10T15:57+0300

энергетика

опек

сделка опек+

нефть

нефтедобыча

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман добывали в июне больше, чем договорились в рамках добровольных сокращений ОПЕК+, справились только Саудовская Аравия и Алжир, следует из данных июльского доклада ОПЕК. Добыча нефти ОПЕК+ в июне снизилась на 125 тысяч баррелей в сутки к маю — до 40,801 миллиона баррелей в сутки, при этом страны — участники нефтяной сделки добывали с учетом добровольных сокращений, которые взяли на себя восемь участников, на 111 тысяч баррелей в сутки меньше. Однако в соблюдении договоренностей "помогли" другие страны, а большинство "добровольцев" столкнулись с перепроизводством. Так, согласно расчетам РИА Новости на основе доклада ОПЕК и материалов ОПЕК+, Россия должна была добывать 8,978 миллиона баррелей в сутки. Фактическая же добыча, по данным вторичных источников организации, составила 9,139 миллиона баррелей в сутки — то есть была выше на 161 тысячу баррелей в сутки. Казахстан же обещал добывать 1,468 миллиона баррелей, но у него получилось 1,549 миллиона, или на 81 тысячу больше. Ирак превысил целевой уровень на 189 тысяч баррелей в сутки, Кувейт - на 14 тысяч, ОАЭ и Оман — на 9 тысяч каждая из стран. Саудовская Аравия, напротив, перевыполнила свои обязательства и добывала 8,934 миллиона баррелей в сутки вместо 8,978 миллиона, то есть на 44 тысячи баррелей меньше максимума. У Алжира нефтедобыча оказалась на 2 тысячи баррелей ниже. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам во вторник, что независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, поэтому пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период. Ранее также сообщалось, что Россия, Ирак и Казахстан столкнулись в первом квартале с перепроизводством нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Страны пообещали представить план по его компенсации. В понедельник Казахстан заявил, что компенсирует до сентября 2025 года превышение оговоренных уровней по добыче в первом полугодии. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.

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опек, сделка опек+, нефть, нефтедобыча