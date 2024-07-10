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РФ и Центральная Азия в мае снизили нефтеэкспорт на 400 тыс б/с
РФ и Центральная Азия в мае снизили нефтеэкспорт на 400 тыс б/с - 10.07.2024, ПРАЙМ
РФ и Центральная Азия в мае снизили нефтеэкспорт на 400 тыс б/с
Россия и Центральная Азия в мае сократили объем экспорта нефти на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем, до 6,3 миллиона баррелей в сутки, такая... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:55+0300
2024-07-10T16:55+0300
2024-07-10T16:55+0300
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в мае сократили объем экспорта нефти на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем, до 6,3 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в июльском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта сырой нефти из России и Центральной Азии в мае снизился на 0,4 миллиона баррелей в сутки, или более чем на 5% по сравнению с прошлым месяцем, в среднем до 6,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем 2023 года поставки снизились на 600 тысяч баррелей в сутки, или на 9%. При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в мае увеличился на 124 тысячи баррелей в сутки в месячном выражении, или на 5%, до 2,4 миллиона баррелей в сутки. А по сравнению с 2023 годом поставки снизились на 60 тысяч баррелей в сутки, или 3%. ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако в мае ее доля в импорте КНР составила 19%, снизившись с 21% месяцем ранее. РФ также занимала в мае 41% в индийских закупках нефти, как и месяцем ранее.
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россия, центральная азия, нефть, экспорт нефти
Энергетика, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Нефть, экспорт нефти
РФ и Центральная Азия в мае снизили нефтеэкспорт на 400 тыс б/с
ОПЕК: РФ и Центральная Азия в мае снизили нефтеэкспорт на 400 тыс б/с
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в мае сократили объем экспорта нефти на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем, до 6,3 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в июльском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта сырой нефти из России и Центральной Азии в мае снизился на 0,4 миллиона баррелей в сутки, или более чем на 5% по сравнению с прошлым месяцем, в среднем до 6,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем 2023 года поставки снизились на 600 тысяч баррелей в сутки, или на 9%.
При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в мае увеличился на 124 тысячи баррелей в сутки в месячном выражении, или на 5%, до 2,4 миллиона баррелей в сутки. А по сравнению с 2023 годом поставки снизились на 60 тысяч баррелей в сутки, или 3%.
ОПЕК: Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай и Индию
ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако в мае ее доля в импорте КНР составила 19%, снизившись с 21% месяцем ранее. РФ также занимала в мае 41% в индийских закупках нефти, как и месяцем ранее.