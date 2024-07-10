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США хотят закупить нефть для стратрезерва по цене ниже 80 долларов
США хотят закупить нефть для стратрезерва по цене ниже 80 долларов - 10.07.2024, ПРАЙМ
США хотят закупить нефть для стратрезерва по цене ниже 80 долларов
США планируют закупить 4,5 миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического резерва страны по цене ниже 80 долларов за баррель, следует из... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T22:44+0300
2024-07-10T22:44+0300
2024-07-10T22:44+0300
энергетика
сша
нефть
стратегический нефтяной резерв
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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США планируют закупить 4,5 миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического резерва страны по цене ниже 80 долларов за баррель, следует из опубликованного документа американского минэнерго. Минэнерго готово закупать от нескольких подрядчиков нефть по цене не более 79,99 доллара за баррель. Доставка нефти будет вестись в хранилище "Байю Чокто" в Луизиане.С сентября 2021 по начало 2022 года стратегический резерв нефти США неуклонно сокращался, а с середины 2023 года начал расти, но пока еще остается на минимуме с 1983 года.В 2022 году Джо Байден заявил о высвобождении из стратегического запаса 180 млн баррелей нефти для снижения цен на бензин. Политические оппоненты критиковали его за опустошение резерва без экстренных причин.Минэнерго США регулярно пополняет стратегический нефтяной резерв. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм сообщила о планах пополнить его к концу этого года. Вернули 30 миллионов баррелей, пообещала ускорить закупки.
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сша, нефть, стратегический нефтяной резерв
Энергетика, США, Нефть, стратегический нефтяной резерв
США хотят закупить нефть для стратрезерва по цене ниже 80 долларов
США хотят закупить 4,5 млн баррелей нефти для стратрезерва по цене ниже $80
ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США планируют закупить 4,5 миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического резерва страны по цене ниже 80 долларов за баррель, следует из опубликованного документа американского минэнерго.
Минэнерго готово закупать от нескольких подрядчиков нефть по цене не более 79,99 доллара за баррель. Доставка нефти будет вестись в хранилище "Байю Чокто" в Луизиане.
С сентября 2021 по начало 2022 года стратегический резерв нефти США неуклонно сокращался, а с середины 2023 года начал расти, но пока еще остается на минимуме с 1983 года.
В 2022 году Джо Байден заявил о высвобождении из стратегического запаса 180 млн баррелей нефти для снижения цен на бензин. Политические оппоненты критиковали его за опустошение резерва без экстренных причин.
Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза
Минэнерго США регулярно пополняет стратегический нефтяной резерв. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм сообщила о планах пополнить его к концу этого года. Вернули 30 миллионов баррелей, пообещала ускорить закупки.