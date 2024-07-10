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Нидерланды потратят 30 миллионов евро на боеприпасы для F-16 - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Нидерланды потратят 30 миллионов евро на боеприпасы для F-16
Нидерланды потратят 30 миллионов евро на боеприпасы для F-16 - 10.07.2024, ПРАЙМ
Нидерланды потратят 30 миллионов евро на боеприпасы для F-16
Нидерланды планируют выделить 300 миллионов евро на приобретение боеприпасов для истребителей F-16, предназначенных для отправки в Украину, говорится в... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T18:23+0300
2024-07-10T18:23+0300
спецоперация на украине
f-16
украина
нидерланды
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ГААГА, 10 июл - ПРАЙМ. Нидерланды планируют выделить 300 миллионов евро на приобретение боеприпасов для истребителей F-16, предназначенных для отправки в Украину, говорится в заявлении минобороны страны. В Минобороны страны отметили, что Нидерланды потратят 300 миллионов евро на закупку боеприпасов к истребителям F-16. Эта сумма будет выделена дополнительно к 150 миллионам евро, зарезервированных ранее.Отмечается, что соответствующее объявление сделал в среду министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО в Вашингтоне.Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать факт появления у ВСУ F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.
https://1prime.ru/20240710/f-16-849994282.html
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f-16, украина, нидерланды
Спецоперация на Украине, F-16, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ
18:23 10.07.2024
 
Нидерланды потратят 30 миллионов евро на боеприпасы для F-16

Нидерланды закупят боеприпасы на 300 млн евро для F-16, которые отправят Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмстердам, Нидерланды
Амстердам, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ГААГА, 10 июл - ПРАЙМ. Нидерланды планируют выделить 300 миллионов евро на приобретение боеприпасов для истребителей F-16, предназначенных для отправки в Украину, говорится в заявлении минобороны страны.
В Минобороны страны отметили, что Нидерланды потратят 300 миллионов евро на закупку боеприпасов к истребителям F-16. Эта сумма будет выделена дополнительно к 150 миллионам евро, зарезервированных ранее.
Отмечается, что соответствующее объявление сделал в среду министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО в Вашингтоне.
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать факт появления у ВСУ F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен
16:40
 
Спецоперация на УкраинеF-16УКРАИНАНИДЕРЛАНДЫ
 
 
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