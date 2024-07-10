https://1prime.ru/20240710/niderlandy-849998523.html

Нидерланды потратят 30 миллионов евро на боеприпасы для F-16

Нидерланды потратят 30 миллионов евро на боеприпасы для F-16 - 10.07.2024, ПРАЙМ

Нидерланды потратят 30 миллионов евро на боеприпасы для F-16

Нидерланды планируют выделить 300 миллионов евро на приобретение боеприпасов для истребителей F-16, предназначенных для отправки в Украину, говорится в... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T18:23+0300

2024-07-10T18:23+0300

2024-07-10T18:23+0300

спецоперация на украине

f-16

украина

нидерланды

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ГААГА, 10 июл - ПРАЙМ. Нидерланды планируют выделить 300 миллионов евро на приобретение боеприпасов для истребителей F-16, предназначенных для отправки в Украину, говорится в заявлении минобороны страны. В Минобороны страны отметили, что Нидерланды потратят 300 миллионов евро на закупку боеприпасов к истребителям F-16. Эта сумма будет выделена дополнительно к 150 миллионам евро, зарезервированных ранее.Отмечается, что соответствующее объявление сделал в среду министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО в Вашингтоне.Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать факт появления у ВСУ F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.

https://1prime.ru/20240710/f-16-849994282.html

украина

нидерланды

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f-16, украина, нидерланды