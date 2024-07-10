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США нарастили добычу нефти - 10.07.2024, ПРАЙМ
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США нарастили добычу нефти
США нарастили добычу нефти - 10.07.2024, ПРАЙМ
США нарастили добычу нефти
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июля, поднялась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:35+0300
2024-07-10T17:35+0300
энергетика
сша
нефть
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июля, поднялась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,225 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в июне – 13,24 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 60 тысяч баррелей в день, до 13,77 миллиона.
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сша, нефть
Энергетика, США, Нефть
17:35 10.07.2024
 
США нарастили добычу нефти

Добыча нефти в США за неделю по 5 июля выросла на 100 тыс б/с, до 13,3 млн б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июля, поднялась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,225 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в июне – 13,24 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 9 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 60 тысяч баррелей в день, до 13,77 миллиона.
 
ЭнергетикаСШАНефть
 
 
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