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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации - 10.07.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации - 10.07.2024, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации
ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2024 году на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 52,98 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:01+0300
2024-07-10T15:01+0300
энергетика
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2024 году на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 52,98 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации. "Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), как ожидается, увеличится на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, в среднем до 53 миллионов баррелей в сутки, что не изменится по сравнению с оценкой предыдущего месяца", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 52,98 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 1,23 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Прогноз нефтедобычи странами вне ОПЕК+ в 2025 году также сохранен - как ожидается, показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,08 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, опек
Энергетика, Нефть, ОПЕК
15:01 10.07.2024
 
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации в 2024 году на 1,23 млн б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2024 году на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 52,98 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации.
"Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), как ожидается, увеличится на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, в среднем до 53 миллионов баррелей в сутки, что не изменится по сравнению с оценкой предыдущего месяца", - говорится в докладе.
В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 52,98 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 1,23 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне.
Прогноз нефтедобычи странами вне ОПЕК+ в 2025 году также сохранен - как ожидается, показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,08 миллиона баррелей в сутки.
 
ЭнергетикаНефтьОПЕК
 
 
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