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Россия снизила уровень добычи нефти, заявили в ОПЕК

Россия снизила уровень добычи нефти, заявили в ОПЕК - 10.07.2024, ПРАЙМ

Россия снизила уровень добычи нефти, заявили в ОПЕК

Добыча нефти в России в июне снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 114 тысяч баррелей в сутки и составила 9,139 миллиона баррелей в сутки, такая оценка | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:01+0300

2024-07-10T15:01+0300

2024-07-10T15:01+0300

энергетика

опек

россия

нефть

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июне снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 114 тысяч баррелей в сутки и составила 9,139 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в июльском докладе ОПЕК. Из доклада следует, что ОПЕК пересмотрел данные о добыче нефти Россией в мае: показатель вырос до 9,253 миллиона баррелей в сутки против прежней оценки в 9,182 миллиона. Таким образом, согласно приложенным таблицам, добыча нефти в России в июне снизилась на 114 тысяч баррелей в сутки - до 9,139 миллиона баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в июне сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки.

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опек, россия, нефть