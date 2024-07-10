https://1prime.ru/20240710/razvod-849998647.html

Развод для россиян подорожает в семь раз

Развод для россиян подорожает в семь раз - 10.07.2024, ПРАЙМ

Развод для россиян подорожает в семь раз

Совет федерации одобрил изменения в российской налоговой системе. Пакет документов, среди прочего, повышает госпошлину на развод с 650 до пяти тысяч рублей. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T18:25+0300

2024-07-10T18:25+0300

2024-07-10T18:25+0300

налоги

развод

совфед

россия

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет федерации одобрил изменения в российской налоговой системе. Пакет документов, среди прочего, повышает госпошлину на развод с 650 до пяти тысяч рублей. Решение действует как для брака, распавшегося при взаимном согласии, так и при разводе через суд. И только для семей, в которых нет детей. Пошлина за заключение брака осталась прежней — 350 рублей. Ранее в Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане. Внедрение обязательной медиации снизит число разводов и разгрузит суды, считает депутат Олег Матвейчев.

https://1prime.ru/20240708/razvod-849921440.html

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развод, совфед, россия