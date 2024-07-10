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Развод для россиян подорожает в семь раз - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Развод для россиян подорожает в семь раз
Развод для россиян подорожает в семь раз - 10.07.2024, ПРАЙМ
Развод для россиян подорожает в семь раз
Совет федерации одобрил изменения в российской налоговой системе. Пакет документов, среди прочего, повышает госпошлину на развод с 650 до пяти тысяч рублей. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T18:25+0300
2024-07-10T18:25+0300
налоги
развод
совфед
россия
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет федерации одобрил изменения в российской налоговой системе. Пакет документов, среди прочего, повышает госпошлину на развод с 650 до пяти тысяч рублей. Решение действует как для брака, распавшегося при взаимном согласии, так и при разводе через суд. И только для семей, в которых нет детей. Пошлина за заключение брака осталась прежней — 350 рублей. Ранее в Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане. Внедрение обязательной медиации снизит число разводов и разгрузит суды, считает депутат Олег Матвейчев.
https://1prime.ru/20240708/razvod-849921440.html
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развод, совфед, россия
Налоги, развод, Совфед, РОССИЯ
18:25 10.07.2024
 
Развод для россиян подорожает в семь раз

Совфед одобрил увеличение госпошлины за развод с 650 до 5 тыс. руб.

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвадьба.
Свадьба. - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет федерации одобрил изменения в российской налоговой системе. Пакет документов, среди прочего, повышает госпошлину на развод с 650 до пяти тысяч рублей.
Решение действует как для брака, распавшегося при взаимном согласии, так и при разводе через суд. И только для семей, в которых нет детей. Пошлина за заключение брака осталась прежней — 350 рублей.
Ранее в Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане. Внедрение обязательной медиации снизит число разводов и разгрузит суды, считает депутат Олег Матвейчев.
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НалогиразводСовфедРОССИЯ
 
 
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