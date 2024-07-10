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"Ростех" создаст систему сервисного обслуживания для машин Aurus

"Ростех" создаст систему сервисного обслуживания для машин Aurus - 10.07.2024, ПРАЙМ

"Ростех" создаст систему сервисного обслуживания для машин Aurus

"РТ-Инновационные разработки" (СП "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" и "ИЦ ИАС") разрабатывает и внедряет систему послепродажного обслуживания для | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T08:33+0300

2024-07-10T08:33+0300

2024-07-10T08:33+0300

россия

ростех

aurus

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. "РТ-Инновационные разработки" (СП "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" и "ИЦ ИАС") разрабатывает и внедряет систему послепродажного обслуживания для российских автомобилей люкс-класса Aurus, говорится в сообщении "Ростеха". "РТ-Инновационные разработки" (совместное предприятие "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" и ООО "ИЦ ИАС") разрабатывает и внедряет систему послепродажного обслуживания для автомобилей класса ультра-люкс производства ООО "Аурус". Система работает на отечественном программном обеспечении. Ранее похожее решение было отработано для авиационных двигателей", - отмечается в сообщении. В госкорпорации уточнили, что автоматизированная информационная система создается при участии ФГУП "НАМИ", ее основное назначение - визуализация и отслеживание процессов сервисного обслуживания на каждом этапе жизненного цикла автомобиля. Система также выполняет функцию "единого окна" для его партнеров по всему спектру вопросов продажи и обслуживания транспортных средств. "В рамках создаваемой информсистемы полностью разработаны и уже запущены в опытную эксплуатацию с привлечением российских и зарубежных дилеров модули AWTOS и A-TEKA. Они содержат подробные интерактивные инструкции по ремонту и техобслуживанию автомобилей, а также электронный каталог запчастей и аксессуаров с учетом всех вариаций комплектации и с функцией рекомендаций по подбору компонентов. Остальные программные модули системы находятся на финальном этапе разработки и в процессе настройки обменов с электронными системами управления и организации производства - ERP, документооборота - DMS, а также дилерскими системами управления", - отметил замгендиректора "Ростеха" Александр Назаров, его слова приводятся в сообщении. На конечном этапе разработки - еще три модуля. DigitVIN (VIN – идентификационный номер транспортного средства) отвечает за управление составом автомобиля и включает сопровождение процессов продажи машин и историю владения. Этот модуль фактически создает цифровой двойник автомобиля. Модуль AURA – база обслуживания и неисправностей по каждому автомобилю, которая фиксирует выполненные сервисные и ремонтные работы для конкретного автомобиля (VINa), в частности, отражает изменения его состава. SAGA – модуль отдела гарантии, добавили в "Ростехе". Система послепродажного обслуживания для автомобилей Aurus создается на базе решений, отработанных для авиационной промышленности, говорится в сообщении. Так, "РТ-Проектные технологии" и "ИЦ ИАС" с 2023 года создают комплексную информационную систему послепродажного обслуживания для авиадвигателей ПД-14, ПД-8 и ТВ7-117СТ-01. Эта система позволяет организовать единое информпространство между разработчиками и изготовителями двигателей, разработчиками и изготовителями воздушных судов, а также между эксплуатирующими организациями.

https://1prime.ru/20240708/avto-849909608.html

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россия, ростех, aurus