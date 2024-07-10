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В Татарстане разбился прогулочный самолет, есть погибшие
В Татарстане разбился прогулочный самолет, есть погибшие - 10.07.2024, ПРАЙМ
В Татарстане разбился прогулочный самолет, есть погибшие
Три человека погибли в результате крушения прогулочного самолета в Татарстане, рассказали агентству РИА Новости в управлении гражданской защиты района. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:37+0300
2024-07-10T10:37+0300
2024-07-10T10:37+0300
происшествия
татарстан
самолет
погибшие
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КАЗАНЬ, 10 июл - ПРАЙМ. Три человека погибли в результате крушения прогулочного самолета в Татарстане, рассказали агентству РИА Новости в управлении гражданской защиты района.ЧП произошло в Камско-Устьинском районе. Собеседник издания подтвердил, что прогулочный самолет разбился."Погибших трое, из них один, возможно, ребенок", - добавил он.По словам источника РИА, пострадал один человек.
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татарстан, самолет, погибшие
Происшествия, ТАТАРСТАН, самолет, погибшие
В Татарстане разбился прогулочный самолет, есть погибшие
Власти Татарстана: три человека погибли при крушении прогулочного самолета
КАЗАНЬ, 10 июл - ПРАЙМ. Три человека погибли в результате крушения прогулочного самолета в Татарстане, рассказали агентству РИА Новости в управлении гражданской защиты района.
ЧП произошло в Камско-Устьинском районе. Собеседник издания подтвердил, что прогулочный самолет разбился.
"Погибших трое, из них один, возможно, ребенок", - добавил он.
По словам источника РИА, пострадал один человек.