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В Татарстане разбился прогулочный самолет, есть погибшие

В Татарстане разбился прогулочный самолет, есть погибшие - 10.07.2024, ПРАЙМ

В Татарстане разбился прогулочный самолет, есть погибшие

Три человека погибли в результате крушения прогулочного самолета в Татарстане, рассказали агентству РИА Новости в управлении гражданской защиты района. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:37+0300

2024-07-10T10:37+0300

2024-07-10T10:37+0300

происшествия

татарстан

самолет

погибшие

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КАЗАНЬ, 10 июл - ПРАЙМ. Три человека погибли в результате крушения прогулочного самолета в Татарстане, рассказали агентству РИА Новости в управлении гражданской защиты района.ЧП произошло в Камско-Устьинском районе. Собеседник издания подтвердил, что прогулочный самолет разбился."Погибших трое, из них один, возможно, ребенок", - добавил он.По словам источника РИА, пострадал один человек.

татарстан

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татарстан, самолет, погибшие