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По складу БПЛА и боеприпасов в Николаевской области нанесен удар ВС РФ - 10.07.2024, ПРАЙМ
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По складу БПЛА и боеприпасов в Николаевской области нанесен удар ВС РФ
По складу БПЛА и боеприпасов в Николаевской области нанесен удар ВС РФ - 10.07.2024, ПРАЙМ
По складу БПЛА и боеприпасов в Николаевской области нанесен удар ВС РФ
ВС РФ поразили склад БПЛА и боеприпасов, находящийся рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:23+0300
2024-07-10T17:30+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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склад
николаевская область
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ДОНЕЦК, 10 июл — ПРАЙМ. ВС РФ поразили склад БПЛА и боеприпасов, находящийся рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Лебедев сообщил, что, по непроверенной информации, во время удара на складе находились военные офицеры и городские чиновники. "Говорят, что мэр Вознесенска получил ранение", — добавил подпольщик.Он также предоставил фотографию с места, на кадре - столб черного дыма.Ранее 10 июля был поражен склад с ракетами в порту Черноморска Одесской области, в результате удара по порту погибли британские наемники, их тела эвакуировали в Румынию.5 июля сообщалось об ударе по месту расположения иностранных наемников в Черноморске, в результате погибли 18 боевиков, около 30 ранены.Ранее Минобороны РФ информировало, что ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция Giraffe ВСУ в районе Южного Одесской области.
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украина, всу, сво, склад, николаевская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО, склад, Николаевская область
17:23 10.07.2024 (обновлено: 17:30 10.07.2024)
 
По складу БПЛА и боеприпасов в Николаевской области нанесен удар ВС РФ

РИА Новости: ВС РФ нанесли удар по складу БПЛА в Николаевской области

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ДОНЕЦК, 10 июл — ПРАЙМ. ВС РФ поразили склад БПЛА и боеприпасов, находящийся рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев сообщил, что, по непроверенной информации, во время удара на складе находились военные офицеры и городские чиновники.
"Говорят, что мэр Вознесенска получил ранение", — добавил подпольщик.
Он также предоставил фотографию с места, на кадре - столб черного дыма.
Ранее 10 июля был поражен склад с ракетами в порту Черноморска Одесской области, в результате удара по порту погибли британские наемники, их тела эвакуировали в Румынию.
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Склад, куда ВСУ секретно завезли ракеты, поражен в Одесской области
15:37
5 июля сообщалось об ударе по месту расположения иностранных наемников в Черноморске, в результате погибли 18 боевиков, около 30 ранены.
Ранее Минобороны РФ информировало, что ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция Giraffe ВСУ в районе Южного Одесской области.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСВОскладНиколаевская область
 
 
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