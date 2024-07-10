https://1prime.ru/20240710/sklad-849996704.html

По складу БПЛА и боеприпасов в Николаевской области нанесен удар ВС РФ

По складу БПЛА и боеприпасов в Николаевской области нанесен удар ВС РФ - 10.07.2024, ПРАЙМ

По складу БПЛА и боеприпасов в Николаевской области нанесен удар ВС РФ

ВС РФ поразили склад БПЛА и боеприпасов, находящийся рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:23+0300

2024-07-10T17:23+0300

2024-07-10T17:30+0300

спецоперация на украине

украина

всу

сво

склад

николаевская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

ДОНЕЦК, 10 июл — ПРАЙМ. ВС РФ поразили склад БПЛА и боеприпасов, находящийся рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Лебедев сообщил, что, по непроверенной информации, во время удара на складе находились военные офицеры и городские чиновники. "Говорят, что мэр Вознесенска получил ранение", — добавил подпольщик.Он также предоставил фотографию с места, на кадре - столб черного дыма.Ранее 10 июля был поражен склад с ракетами в порту Черноморска Одесской области, в результате удара по порту погибли британские наемники, их тела эвакуировали в Румынию.5 июля сообщалось об ударе по месту расположения иностранных наемников в Черноморске, в результате погибли 18 боевиков, около 30 ранены.Ранее Минобороны РФ информировало, что ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция Giraffe ВСУ в районе Южного Одесской области.

https://1prime.ru/20240710/boepripasy-849992611.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, сво, склад, николаевская область