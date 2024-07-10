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Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России
Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России - 10.07.2024, ПРАЙМ
Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России
Россия значительно нарастила выпуск оружия и боеприпасов, и НАТО не может отстать, заявил президент США Джо Байден. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T20:34+0300
2024-07-10T20:35+0300
вооружения
россия
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Россия значительно нарастила выпуск оружия и боеприпасов, и НАТО не может отстать, заявил президент США Джо Байден. "Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники. Мы не можем позволить, чтобы альянс отстал", — сказал Байден на саммите НАТО. Он голословно обвинил в помощи российскому ВПК Китай, КНДР и Иран. Ранее немецкое издание Business Insider отмечало, что за период с начала спецоперации Москва увеличила производство артиллерийских боеприпасов с 400 тысяч до двух миллионов снарядов в год. Это позволило России достичь значительно больших объемов производства по сравнению с странами НАТО.Несмотря на санкции и попытки нанести экономический ущерб России, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что военная экономика России была восстановлена быстрее, чем ожидалось, и получила положительные оценки от высокопоставленных американских чиновников и генералов.
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россия, сша, джо байден
Вооружения, РОССИЯ, США, Джо Байден
20:34 10.07.2024 (обновлено: 20:35 10.07.2024)
 
Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России

Байден: Россия перевела ОПК на военные рельсы, НАТО нельзя отставать

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Россия значительно нарастила выпуск оружия и боеприпасов, и НАТО не может отстать, заявил президент США Джо Байден.
"Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники. Мы не можем позволить, чтобы альянс отстал", — сказал Байден на саммите НАТО.
Он голословно обвинил в помощи российскому ВПК Китай, КНДР и Иран.
Ранее немецкое издание Business Insider отмечало, что за период с начала спецоперации Москва увеличила производство артиллерийских боеприпасов с 400 тысяч до двух миллионов снарядов в год. Это позволило России достичь значительно больших объемов производства по сравнению с странами НАТО.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
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19:20
Несмотря на санкции и попытки нанести экономический ущерб России, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что военная экономика России была восстановлена быстрее, чем ожидалось, и получила положительные оценки от высокопоставленных американских чиновников и генералов.
 
ВооруженияРОССИЯСШАДжо Байден
 
 
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