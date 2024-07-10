https://1prime.ru/20240710/svo-849985348.html

Русские нашли слабое место фронта. Вокруг Торецка формируются клещи

Русские нашли слабое место фронта. Вокруг Торецка формируются клещи - 10.07.2024, ПРАЙМ

Русские нашли слабое место фронта. Вокруг Торецка формируются клещи

Российские войска "прощупывают" Торецк в ДНР, грядет еще одна большая битва, пишет чешское издание iDNES. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T13:14+0300

2024-07-10T13:14+0300

2024-07-10T13:14+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские войска "прощупывают" Торецк в ДНР, грядет еще одна большая битва, пишет чешское издание iDNES.По данным издания, ВС России хотят сосредоточить основную часть летнего наступления именно на Торецке. Благодаря тактике, отработанной в Авдеевке, они уже продвигаются по краям агломерации."Нам, с нашей точки зрения, Торецк может показаться лишь очередным депрессивным городом Донбасса среди груд пустой породы и ржавых шахтенных башен", - говорится в материалах. - "С точки зрения российских стратегов, Торецк находится в центре клещей, южная половина которых образовалась в конце апреля после неожиданного взятия городка Очеретино на авдеевском фронте".Издание полагает, что Россия намерена взять под контроль трассу Константиновка - Покровск, которая является важнейшей артерией для снабжения ВСУ в Торецке и Часовом Яре, после чего "сомкнуть клещи" и двинуться на Константиновку, Краматорск и Славянск.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240703/konflikt-849703579.html

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