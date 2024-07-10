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Русские нашли слабое место фронта. Вокруг Торецка формируются клещи - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Русские нашли слабое место фронта. Вокруг Торецка формируются клещи
Русские нашли слабое место фронта. Вокруг Торецка формируются клещи - 10.07.2024, ПРАЙМ
Русские нашли слабое место фронта. Вокруг Торецка формируются клещи
Российские войска "прощупывают" Торецк в ДНР, грядет еще одна большая битва, пишет чешское издание iDNES. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:14+0300
2024-07-10T13:14+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские войска "прощупывают" Торецк в ДНР, грядет еще одна большая битва, пишет чешское издание iDNES.По данным издания, ВС России хотят сосредоточить основную часть летнего наступления именно на Торецке. Благодаря тактике, отработанной в Авдеевке, они уже продвигаются по краям агломерации."Нам, с нашей точки зрения, Торецк может показаться лишь очередным депрессивным городом Донбасса среди груд пустой породы и ржавых шахтенных башен", - говорится в материалах. - "С точки зрения российских стратегов, Торецк находится в центре клещей, южная половина которых образовалась в конце апреля после неожиданного взятия городка Очеретино на авдеевском фронте".Издание полагает, что Россия намерена взять под контроль трассу Константиновка - Покровск, которая является важнейшей артерией для снабжения ВСУ в Торецке и Часовом Яре, после чего "сомкнуть клещи" и двинуться на Константиновку, Краматорск и Славянск.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
13:14 10.07.2024
 
Русские нашли слабое место фронта. Вокруг Торецка формируются клещи

iDNES: российские войска формируют вокруг Торецка клещи

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские войска "прощупывают" Торецк в ДНР, грядет еще одна большая битва, пишет чешское издание iDNES.
По данным издания, ВС России хотят сосредоточить основную часть летнего наступления именно на Торецке. Благодаря тактике, отработанной в Авдеевке, они уже продвигаются по краям агломерации.
"Нам, с нашей точки зрения, Торецк может показаться лишь очередным депрессивным городом Донбасса среди груд пустой породы и ржавых шахтенных башен", - говорится в материалах. - "С точки зрения российских стратегов, Торецк находится в центре клещей, южная половина которых образовалась в конце апреля после неожиданного взятия городка Очеретино на авдеевском фронте".
Издание полагает, что Россия намерена взять под контроль трассу Константиновка - Покровск, которая является важнейшей артерией для снабжения ВСУ в Торецке и Часовом Яре, после чего "сомкнуть клещи" и двинуться на Константиновку, Краматорск и Славянск.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России — и не только на фронте
3 июля, 14:53
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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