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СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США - 10.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США
СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США - 10.07.2024, ПРАЙМ
СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США
Вашингтон ввел санкции против 53 танкеров, перевозивших российскую нефть. Только три из них смогли продолжить свою работу, передает Bloomberg. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:48+0300
2024-07-10T14:17+0300
энергетика
россия
нефть
танкер
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Вашингтон ввел санкции против 53 танкеров, перевозивших российскую нефть. Только три из них смогли продолжить свою работу, передает Bloomberg.Согласно изданию, танкеры простаивают в Балтийском и Черном море, недалеко от Владивостока, а также в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и Суэцком канале.Тем не менее, стоимость фрахта, включая часть танкеров, связанную с транспортировкой российской нефти, снизилась, что говорит о том, что санкции создают препятствия для работы танкеров, но не увеличивают расходы России.Кроме того, из 53 танкеров, подвергнутых санкциям, 41 относятся к классу нефтеналивных танкеров или танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, что составляет около 7,5% флота судов, занимающихся погрузкой российской нефти с начала 2023 года.Ранее сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов приняло меры против российского танкерного флота, а затем Великобритания и ЕС ввели также санкции против ряда судов.
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россия, нефть, танкер
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, танкер
13:48 10.07.2024 (обновлено: 14:17 10.07.2024)
 
СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США

Bloomberg: уже 53 судна под санкциями из-за перевозки нефти РФ стоят пустыми

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Вашингтон ввел санкции против 53 танкеров, перевозивших российскую нефть. Только три из них смогли продолжить свою работу, передает Bloomberg.
Согласно изданию, танкеры простаивают в Балтийском и Черном море, недалеко от Владивостока, а также в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и Суэцком канале.
Тем не менее, стоимость фрахта, включая часть танкеров, связанную с транспортировкой российской нефти, снизилась, что говорит о том, что санкции создают препятствия для работы танкеров, но не увеличивают расходы России.
Кроме того, из 53 танкеров, подвергнутых санкциям, 41 относятся к классу нефтеналивных танкеров или танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, что составляет около 7,5% флота судов, занимающихся погрузкой российской нефти с начала 2023 года.
Ранее сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов приняло меры против российского танкерного флота, а затем Великобритания и ЕС ввели также санкции против ряда судов.
Морские перевозки
Bloomberg: российский нефтяной танкер втайне обошел санкции США
10 июня, 14:28
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьтанкер
 
 
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