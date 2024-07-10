https://1prime.ru/20240710/tanker-849986808.html

СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США

СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США - 10.07.2024, ПРАЙМ

СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США

Вашингтон ввел санкции против 53 танкеров, перевозивших российскую нефть. Только три из них смогли продолжить свою работу, передает Bloomberg. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T13:48+0300

2024-07-10T13:48+0300

2024-07-10T14:17+0300

энергетика

россия

нефть

танкер

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Вашингтон ввел санкции против 53 танкеров, перевозивших российскую нефть. Только три из них смогли продолжить свою работу, передает Bloomberg.Согласно изданию, танкеры простаивают в Балтийском и Черном море, недалеко от Владивостока, а также в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и Суэцком канале.Тем не менее, стоимость фрахта, включая часть танкеров, связанную с транспортировкой российской нефти, снизилась, что говорит о том, что санкции создают препятствия для работы танкеров, но не увеличивают расходы России.Кроме того, из 53 танкеров, подвергнутых санкциям, 41 относятся к классу нефтеналивных танкеров или танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, что составляет около 7,5% флота судов, занимающихся погрузкой российской нефти с начала 2023 года.Ранее сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов приняло меры против российского танкерного флота, а затем Великобритания и ЕС ввели также санкции против ряда судов.

https://1prime.ru/20240610/oil-849032976.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, танкер