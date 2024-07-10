https://1prime.ru/20240710/tanker-849986808.html
СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США
СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США - 10.07.2024, ПРАЙМ
СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США
Вашингтон ввел санкции против 53 танкеров, перевозивших российскую нефть. Только три из них смогли продолжить свою работу, передает Bloomberg. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:48+0300
2024-07-10T13:48+0300
2024-07-10T14:17+0300
энергетика
россия
нефть
танкер
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Вашингтон ввел санкции против 53 танкеров, перевозивших российскую нефть. Только три из них смогли продолжить свою работу, передает Bloomberg.Согласно изданию, танкеры простаивают в Балтийском и Черном море, недалеко от Владивостока, а также в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и Суэцком канале.Тем не менее, стоимость фрахта, включая часть танкеров, связанную с транспортировкой российской нефти, снизилась, что говорит о том, что санкции создают препятствия для работы танкеров, но не увеличивают расходы России.Кроме того, из 53 танкеров, подвергнутых санкциям, 41 относятся к классу нефтеналивных танкеров или танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, что составляет около 7,5% флота судов, занимающихся погрузкой российской нефти с начала 2023 года.Ранее сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов приняло меры против российского танкерного флота, а затем Великобритания и ЕС ввели также санкции против ряда судов.
https://1prime.ru/20240610/oil-849032976.html
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россия, нефть, танкер
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, танкер
СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США
Bloomberg: уже 53 судна под санкциями из-за перевозки нефти РФ стоят пустыми
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Вашингтон ввел санкции против 53 танкеров, перевозивших российскую нефть. Только три из них смогли продолжить свою работу, передает
Bloomberg.
Согласно изданию, танкеры простаивают в Балтийском и Черном море, недалеко от Владивостока, а также в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и Суэцком канале.
Тем не менее, стоимость фрахта, включая часть танкеров, связанную с транспортировкой российской нефти, снизилась, что говорит о том, что санкции создают препятствия для работы танкеров, но не увеличивают расходы России.
Кроме того, из 53 танкеров, подвергнутых санкциям, 41 относятся к классу нефтеналивных танкеров или танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, что составляет около 7,5% флота судов, занимающихся погрузкой российской нефти с начала 2023 года.
Ранее сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов приняло меры против российского танкерного флота, а затем Великобритания и ЕС ввели также санкции против ряда судов.
Bloomberg: российский нефтяной танкер втайне обошел санкции США